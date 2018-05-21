 Суд в Украине оставил Надежду Савченко под стражей | Новости из Германии об Украине | DW | 22.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Суд в Украине оставил Надежду Савченко под стражей

15 мая киевский суд принял решение оставить Надежду Савченко под стражей еще на 60 дней. Сегодня, несмотря на то, что многие хотели взять ее на поруки, ее апелляция была отклонена.

Надежда Савченко

Апелляционный суд Киева во вторник, 22 мая, оставил без изменения решение о продлении до 13 июля меры пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко. Это произошло, несмотря на то, что более 50 человек выразили готовность взять Савченко на поруки. Ее подозревают в подготовке теракта и государственного переворота.

Контекст

Те, кто думает, что, арестовав Надежду Савченко, украинские власти наберут очки, - сильно ошибаются. СИЗО для нее станет еще одним политическим трамплином, считает Сергей Руденко. (16.03.2018)

Игра в агента 007 вылилась для Надежды Савченко в уголовное дело. Журналист Сергей Руденко о том, как народный депутат и Герой Украины превратилась в "террориста №1" - специально для DW. (22.03.2018)

После того как 23 марта Савченко была арестована, в СИЗО она объявила голодовку и, по словам ее адвокатов, похудела на 20 килограммов. В апреле она прерывала голодовку на несколько дней, чтобы пройти проверку на детекторе лжи.

22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины инкриминирует депутату ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал депутата на 59 суток до 20 мая без возможности внесения залога. 15 мая суд принял решение оставить ее под стражей еще на 60 дней - до 13 июля.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:19
Now live
03:19 мин

Подготовка военного переворота: Надежду Савченко судят в Киеве

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Подготовка военного переворота: Надежду Савченко судят в Киеве  

Надежда Савченко глазами немецкого журналиста  

Европейские депутаты не одобряют переговоры Савченко с сепаратистами  

Также по теме

Ukraine - Nadija Sawtschenko

Месяц ареста Надежды Савченко: следствие пока молчит 23.04.2018

Через месяц после ареста депутата Рады Надежды Савченко следователи СБУ предпочитают отмалчиваться. А родные Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, обеспокоены ее голодовкой.

Самые читаемые

Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния  

Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников  

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно