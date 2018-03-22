 Суд в Лондоне разрешил передать образцы крови Скрипаля экспертам ОЗХО | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Суд в Лондоне разрешил передать образцы крови Скрипаля экспертам ОЗХО

В Организацию по запрещению химического оружия, подключившуюся к расследованию в Солсбери, должны быть направлены копии медицинских документов экс-агента и его дочери Юлии.

На кладбище города Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

На кладбище города Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

Лондонский суд, защищающий интересы недееспособных лиц, в четверг, 22 марта, разрешил передать образцы крови экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые занимаются расследованием инцидента и установлением виновных.

В силу того, что пострадавший не в состоянии самостоятельно дать согласие на указанную процедуру, этот вопрос решался представителями судебной инстанции. В итоге судья Дэвид Уильямс постановил, что подобные действия будут в интересах пострадавшего. По оценкам сотрудников организации, на проведение анализа, вероятнее всего, потребуется до трех недель.

Кроме того, Уильямс заявил о целесообразности того, чтобы специалистам ОЗХО были направлены копии медицинских документов бывшего агента и его дочери Юлии. В вердикте суда отмечается, что медикам пока непонятно, какими могут быть долгосрочные последствия яда для состояния здоровья потерпевшего. Не исключено, что в кратчайшие сроки оно может еще более ухудшиться, в связи с чем врачи опасаются необратимых последствий и последующего летального исхода.

Дело Скрипаля

Контекст

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:52

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Ходорковский винит Путина в отравлении Скрипаля, Лондон высылает российских дипломатов - DW Новости  

Также по теме

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию 18.03.2018

Специалисты Организации по запрещению химического оружия соберут образцы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль.

Belgien EU-Gipfel - Kanzlerin Angela Merkel

Меркель допускает дальнейшие меры в адрес РФ из-за дела Скрипаля 23.03.2018

Ангела Меркель не исключает, что в связи с делом Скрипаля в адрес РФ возможны "дальнейшие меры". Страны - члены ЕС единогласно полагают, что за отравлением экс-агента, скорее всего, стоит российская сторона.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Полиция арестовала автомобиль друга Сергея Скрипаля 20.03.2018

Автомобиль британца Росса Кассиди, который забирал Юлию Скрипаль из аэропорта, конфискован полицией. Предполагается, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в багаж дочери.

Самые читаемые

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля  

Комментарий: Савченко "доигралась" со спецслужбами  

Дело Скрипаля на саммите ЕС: новые санкции против Кремля?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно