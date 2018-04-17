Суд в Киеве перешел к прениям по делу Януковича

Оболонский районный суд Киева в четверг, 19 апреля, перешел к стадии судебных прений по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Учитывая отсутствие ходатайств, а также решение всех предыдущих ходатайств, суд определил завершить выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами, и перейти к стадии судебных дебатов", - приводит слова председательствующего судьи Владислава Девятко агентство "Интерфакс".

На вопрос о готовности к дебатам прокуроры Главной военной прокуратуры ответили утвердительно. Между тем сторона защиты выразила протест, назвав решение судьи незаконным и "принятым под политическим давлением". "У нас не допрошены больше десяти свидетелей защиты. До момента завершения допроса свидетелей по поручению клиента защита не может принимать участие в дебатах", - заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В числе тех, кто не был допрошен, он назвал экс-премьера Украины Николая Назарова, экс-главу МВД Виталия Захарченко, экс-секретаря СНБО и экс-главу администрации президента Андрея Клюева и экс-главу СБУ Александра Якименко. В знак протеста адвокаты покинули зал. Суд объявил перерыв до 3 мая.

Прокуратура обвиняет бывшего президента Украины сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны" и "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

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