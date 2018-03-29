Суд в Калифорнии обязал кофейни предупреждать об угрозе рака

В американском штате Калифорния сети кофеен отныне обязаны помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака. Такое решение вынес в четверг, 29 марта, верховный суд в Лос-Анджелесе.
Оно распространяется приблизительно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, среди которых - известная сеть Starbucks. Компании не смогли доказать в суде, что содержащееся в кофе химическое вещество акриламид не несет потенциального риска возникновения онкологических заболеваний.
Производители кофе намерены обжаловать решение суда
Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсических веществах, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, образующийся при обжарке кофе, является карциногеном. Поскольку это вещество способно вызвать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно содержится, должно стоять предупреждение, гласят калифорнийские законы.
Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось. Теперь Ассоциация производителей кофе намерена обжаловать решение суда. "Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение", - подчеркнул вице-президент ассоциации Уильям Мюррей. По его словам, многочисленные исследования, наоборот, доказали пользу кофе для здоровья.
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Автор: Хлое Ка Кей Яу