 Суд в Берлине отклонил иски учительниц против запрета паранджи | Новости из Германии о Германии | DW | 24.05.2018
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Германия

Суд в Берлине отклонил иски учительниц против запрета паранджи

Закон о нейтралитете, запрещающий религиозные символы, соответствует Основному закону ФРГ, постановил суд в Берлине. Он отверг исковые заявления двух женщин, жаловавшихся на запрет паранджи.

Процесс по делу о ношении паранджи в школах, Берлин, 9 мая 2018 г.

Процесс по делу о ношении паранджи в школах, Берлин, 9 мая 2018 г.

Суд по трудовым спорам в Берлине в четверг, 24 мая, отклонил иски двух преподавательниц, требовавших выплатить им компенсацию в связи с запретом публичного ношения паранджи. В одном из случаев суд постановил, что ранее принятый в столице Германиизакон о нейтралитете соответствует Основному закону ФРГ. В своем заявлении одна из истиц утверждала, что в связи с запретом стала объектом дискриминации по религиозному признаку и что из-за ношения паранджи ее не приняли на работу.

Контекст

Ношение хиджаба стало поводом разбирательства в суде Берлина. Процесс может иметь неожиданные юридические последствия. Закон о нейтралитете может быть признан антиконституционным. (14.04.2016)

В Германии политики предлагают запретить девочкам до 14 лет ходить в детский сад и школу в мусульманском головном уборе. Объединения учителей поддержали эту идею. (09.04.2018)

Во втором случае, согласно решению суда, был превышен двухмесячный срок, отведенный на требование компенсации в федеральной земле Берлин. Преподавательница, состоявшая в штате начальной школы и желавшая проводить уроки в платке, в начале мая в том же суде уже потерпела неудачу с жалобой на действия работодателя. Обе женщины на заседании не присутствовали.

Закон о нейтралитете запрещает сотрудникам полиции, органов правосудия и общеобразовательных учреждений надевать одежду с религиозной символикой, находясь на службе.

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  • На службе в русской православной церкви в Берлине.

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  • На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке.

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    На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Все они одели головные уборы, и все же, их волосы видны из-под панам и беретов. Религиозная традиция покрывать голову многообразна в ее проявлениях, она оставляет место свободной интерпретации и творческому подходу.

  • Буркини

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    И на пляже - по всем правилам

    Плескаться в море, оставаясь верной своим религиозным взглядам? Возможно и это. Мусульманки одеваются для этого в буркини, который оставляет открытым взорам посторонних ровно столько, сколько позволяют религиозные традиции.

    Автор: Ольга Солонарь


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