Суд в Берлине отклонил иски учительниц против запрета паранджи

Суд по трудовым спорам в Берлине в четверг, 24 мая, отклонил иски двух преподавательниц, требовавших выплатить им компенсацию в связи с запретом публичного ношения паранджи. В одном из случаев суд постановил, что ранее принятый в столице Германиизакон о нейтралитете соответствует Основному закону ФРГ. В своем заявлении одна из истиц утверждала, что в связи с запретом стала объектом дискриминации по религиозному признаку и что из-за ношения паранджи ее не приняли на работу.

Во втором случае, согласно решению суда, был превышен двухмесячный срок, отведенный на требование компенсации в федеральной земле Берлин. Преподавательница, состоявшая в штате начальной школы и желавшая проводить уроки в платке, в начале мая в том же суде уже потерпела неудачу с жалобой на действия работодателя. Обе женщины на заседании не присутствовали.

Закон о нейтралитете запрещает сотрудникам полиции, органов правосудия и общеобразовательных учреждений надевать одежду с религиозной символикой, находясь на службе.

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