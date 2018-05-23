Судебное решение об аресте Навального оставлено в силе

Мосгорсуд признал законным административный арест на 30 суток известного оппозиционера Алексея Навального, который был признан виновным в нарушении установленного порядка организации протестной акции в центре Москвы 5 мая. "Постановление Тверского суда Москвы от 15 мая оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда, оглашенном в среду, 23 мая.

Защита Навального просила отменить постановление суда первой инстанции как незаконное, а само дело - прекратить за отсутствием состава административного правонарушения и доказательств вины. Адвокаты также расценили как нарушение закона тот факт, что в суде первой инстанции постановление об аресте Навального оглашалось не полностью.

Сам оппозиционер заявил Мосгорсуду, что считает свой арест "мерой, затрудняющей политическую активность". "Меня специально изолировали, чтобы я не мог противодействовать коррупции и не мог присутствовать на съезде партии "Россия будущего",- сказал он.

Тверской суд Москвы 15 мая признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 30 и 15 суток соответственно. Сроки арестов не складываются, поэтому оппозиционер проведет под стражей 30 суток. Позднее будет рассмотрена апелляция Навального на судебное решение по делу о неповиновении полиции.

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