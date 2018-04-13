 Страны G7 выступили с заявлениями по Сирии и делу Скрипаля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
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Мир

Страны G7 выступили с заявлениями по Сирии и делу Скрипаля

Пресс-служба канадского премьера распространила заявление лидеров G7, осуждающее химические атаки в Сирии. Главы МИД "большой семерки" также выступили с осуждением отравления Сергея Скрипаля.

Встреча глав МИД большой семерки (фото из архива)

Встреча глав МИД "большой семерки" (фото из архива)

Руководители стран "большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором "самым решительным образом" осудили использование химического оружия в сирийской Восточной Гуте. Как говорится в документе,опубликованном в понедельник, 16 апреля, на сайте канадского премьер-министра Джастина Трюдо, лидеры стран G7 "полностью поддерживают" усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

"Использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении. Ракетный удар по сирийским объектам назван "ограниченным, пропорциональным" и нанесенным "только после исчерпания всех дипломатических возможностей". Главы государств также отметили, что "по-прежнему привержены" дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Контекст

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Главы МИД "большой семерки" осудили отравление Скрипалей

Министры иностранных дел "большой семерки", собравшиеся в канадской Оттаве, выступили с заявлением, осуждающим отравление в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Министры призвали Россию "срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", а также обеспечить "полное раскрытие своей ранее необъявленной Организации по запрету химического оружия программы "Новичок"".

Главы МИД заявили, что солидарны с оценкой Великобритании, согласно которой "очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за нападение, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения". "Любое использование химического оружия государством-участником при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и нарушением Конвенции по химическому оружию", - убеждены министры иностранных дел.

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  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

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  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-служба канадского премьер-министра

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

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Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

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