Страны мира выделят Ливану около 11 млрд долларов

Представители около 40 стран и Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 6 апреля, согласовали выделение Ливану многомиллиардной суммы. На международной конференции доноров, проходившей в Париже, было решено предоставить Бейруту кредиты по льготной ставке и материальную помощь в общей сложности примерно на 11 млрд долларов (почти 9 млрд евро).

Самую большую долю (4 млрд долларов) согласился в течение пяти лет выделит МВФ, сообщает информагентство AFP. Саудовская Аравия в свою очередь обещала продлить кредитную линию размером в один млрд долларов.

Самым большим европейским донором стала Франция, решившая выделить 550 млн евро. Нидерланды согласились предоставить 300 млн евро, Великобритания и Италия - по 120 млн евро, а Евросоюз как организация - 150 млн евро. Основная цель выделения средств - стабилизация политической ситуации в Ливане.

"Необычайная щедрость" Ливана

Французский президент Эмманюэль Макрон отметил в ходе встречи, что выделенные средства пойдут на реформы и, в частности, срочные инфраструктурные меры. "Основные проблемы Ливана связаны с обеспечением доступа к воде, управлению отходами, образованием и здравоохранением", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Макрон также отметил "необычайную щедрость" Ливана, принявшего более миллиона беженцев из соседней Сирии. Ранее в тот же день Макрон в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина использовать "все свое влияние" на сирийские власти для окончания вооруженного конфликта.

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