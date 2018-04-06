 Страны мира выделят Ливану около 11 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

Страны мира выделят Ливану около 11 млрд долларов

Самым большим донором из Европы стала Франция, решившая выделить Бейруту 550 млн евро. Макрон отметил "необычайную щедрость" Ливана, принявшего более миллиона беженцев из соседней Сирии.

Премьер-министр Ливана Саад Харири и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции доноров, 6 апреля 2018 года

Премьер-министр Ливана Саад Харири и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции доноров, 6 апреля 2018 года

Представители около 40 стран и Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 6 апреля, согласовали выделение Ливану многомиллиардной суммы. На международной конференции доноров, проходившей в Париже, было решено предоставить Бейруту кредиты по льготной ставке и материальную помощь в общей сложности примерно на 11 млрд долларов (почти 9 млрд евро).

Контекст

Возвращение беженцев в Сирию в настоящий момент не более чем утопия. Многим мигрантам возвращаться просто некуда, пишет обозреватель FAZ. (06.04.2018)

Несмотря на то, что они едва умеют читать, эти мальчишки восторженно выкрикивают имена своих врагов и желают им смерти. Их матери считают, что ранний возраст - это не помеха для изучения идеологии ненависти. (30.12.2017)

Самую большую долю (4 млрд долларов) согласился в течение пяти лет выделит МВФ, сообщает информагентство AFP. Саудовская Аравия в свою очередь обещала продлить кредитную линию размером в один млрд долларов.

Самым большим европейским донором стала Франция, решившая выделить 550 млн евро. Нидерланды согласились предоставить 300 млн евро, Великобритания и Италия - по 120 млн евро, а Евросоюз как организация - 150 млн евро. Основная цель выделения средств - стабилизация политической ситуации в Ливане.

"Необычайная щедрость" Ливана

Французский президент Эмманюэль Макрон отметил в ходе встречи, что выделенные средства пойдут на реформы и, в частности, срочные инфраструктурные меры. "Основные проблемы Ливана связаны с обеспечением доступа к воде, управлению отходами, образованием и здравоохранением", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Макрон также отметил "необычайную щедрость" Ливана, принявшего более миллиона беженцев из соседней Сирии. Ранее в тот же день Макрон в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина использовать "все свое влияние" на сирийские власти для окончания вооруженного конфликта.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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