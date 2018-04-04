 Страны Запада требуют наказания за применение химоружия в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Страны Запада требуют наказания за применение химоружия в Сирии

В годовщину химической атаки на сирийский город  Хан-Шейхун ФРГ, Франция, Великобритания и США возлагают на режим Асада и Россию ответственность за применение химоружия в Сирии.

Дети, пострадавшие от газовой атаки в Хан-Шейхуне

Жертвы газовой атаки в сирийском Хан-Шейхуне в апреле 2017 года

В первую годовщину химической атаки на сирийский город  Хан-Шейхун Германия, Франция, Великобритания и США выразили решимость призвать к ответственности сирийского правителя Башара Асада. "Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости для жертв этих ужасных нападений в Сирии", - говорится в совместном заявлении Хайко Маса  (Heiko Maas),  Жан-Ива Ле Дриана, Бориса Джонсона и Джона Салливана, распространенном в среду, 4 апреля. 

Контекст

Эксперты ООН и ОЗХО, последние месяцы расследовавшие химатаку сирийской армии, подтвердили выводы США и Комиссии по Сирии при Совете ООН: в апреле 2017 года Дамаск применил зарин. (26.10.2017)

Госсекретарь США заявил, что, взяв под защиту режим президента Сирии Башара Асада, Москва фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия. (23.01.2018)

Глав МИД  трех стран и исполняющий обязанности главы Госдепартамента США осудили любое применение химического оружия. "Мы полны решимости добиться привлечения к суду всех, кто ответственен за применение (химического оружия – Ред.)", - говорится в заявлении. При этом четыре политика обвиняют Башара Асада в этом преступлении.

Кроме того, главы МИД обвинил Россию в том, что она не выполнила свои обязательства, после того как  Москва в 2013 году пообещала добиться того, чтобы режим Асада уничтожил все имевшееся у него химическое оружие. После этого эксперты, назначенные Советом Безопасности ООН, собрали доказательства четырех химических атак, совершенных в Сирии правящим режимом, говорится в документе. Вместо того чтобы действовать, Россия воспрепятствовала продолжению расследований.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года погибли более 80 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек.

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  • После химатаки в Хан-Шейхуне

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  • На межсирийских переговорах в Астане, январь 2017 года

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    Договоренность о зонах безопасности

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  • Боец Сил демократической Сирии после освобождения Ракки

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  • Вид на Ракку

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  • Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи

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    Автор: Илья Коваль


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Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, появился шанс на его урегулирование. Самые важные факты о войне в Сирии - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

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