 Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2018
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Европа

Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам

Согласно соглашению, ЕС уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро. Ряд европейских стран требует, чтобы вторую половину суммы Еврокомиссия погасила из бюджета ЕС.

Сирийские беженцы в Турции

Сирийские беженцы в Турции

Ряд стран ЕС отказываются участвовать в дальнейшем финансировании сделки по беженцам с Турцией. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщил на своем сайте еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.  Первый транш в размере трех миллиардов евро, предоставленный Турции, на одну треть был оплачен из бюджета Евросоюза, и на две трети взносами стран ЕС. Доля каждой страны была определена исходя из ее ВВП. Германия сделала самый большой взнос в размере 500 миллионов евро.

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В письме Еврокомиссии (ЕК) Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия потребовали, чтобы оставшиеся три миллиарда евро было выплачены из бюджета ЕС, сообщает издание. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер выступает против этого.

Представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии в июне 2017 года потребовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам. Средства ЕС среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты.

Кроме того, страны ЕС жалуются на непрозрачность финансирования сделки. На заседании в Брюсселе в ноябре прошлого года представитель Германии хотел узнать, из каких средств ЕК финансирует сделку по беженцам, и была ли она вынуждена для этого сократить финансирование других программ. Представитель Еврокомиссии Мацей Поповский не смог ответить на этот вопрос. В результате представители ряда стран ЕС заявили, что вопрос о выделении средств будет решаться только после того, как ЕК представит отчет о расходовании средств.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


 
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