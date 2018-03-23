 Страны ЕС высылают российских дипломатов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2018
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Германия

Страны ЕС высылают российских дипломатов

Германия и еще ряд стран ЕС высылают российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Скрипаля в Великобритании.

Посольство РФ в Берлине

Посольство РФ в Берлине

 

В связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери с использованием боевого отравляющего вещества 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов. Об этом объявил в понедельник, 26 марта, председатель Европейского совета Дональд Туск в болгарском городе Варна, где проходит саммит ЕС-Турция.  

Контекст

Глава диппредставительства Евросоюза в России отозван для консультаций в Брюссель из-за "дела Скрипаля". За этим могут последовать новые санкции и другие штрафные меры в отношении РФ. (23.03.2018)

По данным The Times, ФРГ, Франция, Нидерланды и другие страны ЕС готовятся присоединиться к ответным мерам Лондона на отравление Скрипаля. (24.03.2018)

Десятки сотрудников спецслужб России будут высланы из США в ответ на применение Москвой химоружия на британской территории, сообщает Белый дом. (26.03.2018)

 

В частности, Германия высылает четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления Скрипаля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас Heiko Maas. Российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

В заявлении МИД ФРГ говорится, что решение о выдворении российских дипработников не было опрометчивым, оно принималось в согласовании с партнерами по ЕС и должно пониматься как сигнал солидарности в Великобританией. Кроме того, отмечается, что факты и улики в деле об отравлении Скрипаля говорят о причастности к нему России. Правительство РФ до сих пор не ответило на поставленные вопросы и не проявило готовность играть конструктивную роль  в расследовании произошедшего.     

В тот же день о высылке российских дипломатов объявили Франция, Италия, Дания, Латвия, Польша и Чехия. Кроме того, США высылают 60 сотрудников российских спецслужб.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Контекст

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