 Страны Евросоюза вправе отказать во въезде военным преступникам с гражданством ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2018
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Европа

Страны Евросоюза вправе отказать во въезде военным преступникам с гражданством ЕС

Государства Евросоюза могут запретить въезд гражданам ЕС, подозреваемым в совершении военных преступлений в третьих странах, постановил суд в Люксембурге.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Страны Евросоюза вправе запретить въезд лицам, получившим гражданство ЕС, которых подозревают в совершении военных преступлений в других странах. Такое решение вынес в среду, 2 мая, Европейский суд в Люксембурге. Одновременно он постановил, что власти страны, принимая подобное решение, обязаны изучать каждый случай в отдельности.

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Суд в Люксембурге рассматривал два иска против Нидерландов и Бельгии. В одном случае речь идет о предполагаемом военном преступнике с хорватским гражданством, который после вступления Хорватии в ЕС приехал в Нидерланды, но был там объявлен нежелательным лицом. Его подозревают в том, что в составе спецподразделений боснийской армии в ходе гражданской войны в бывшей Югославии он совершил военные преступления и преступления против человечности.

Власти Нидерландов обосновали свое решение вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, указав, что необходимо не допустить ситуацию, в которой этот человек мог случайно повстречать людей, ранее пострадавших от его действий. В другом случае афганцу, подозреваемому в военных преступлениях, отказали в убежище в Бельгии как близкому родственнику гражданина ЕС. Дочь афганца живет в Нидерландах и имеет гражданство этой страны.

Как постановил суд в Люксембурге, одной лишь ссылки на общественный порядок недостаточно для отказа во въезде или пребывании в стране ЕС. В ходе проверки каждого случая необходимо учесть тяжесть совершенных преступлений, личное участие в них этого человека, время, прошедшее с момента преступлений, а также прояснен вопрос, придерживается ли человек по-прежнему позиций, противоречащих основным ценностям Евросоюза.

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    Автор: Илья Коваль


 
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