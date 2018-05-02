Страны Евросоюза вправе отказать во въезде военным преступникам с гражданством ЕС

Страны Евросоюза вправе запретить въезд лицам, получившим гражданство ЕС, которых подозревают в совершении военных преступлений в других странах. Такое решение вынес в среду, 2 мая, Европейский суд в Люксембурге. Одновременно он постановил, что власти страны, принимая подобное решение, обязаны изучать каждый случай в отдельности.
Суд в Люксембурге рассматривал два иска против Нидерландов и Бельгии. В одном случае речь идет о предполагаемом военном преступнике с хорватским гражданством, который после вступления Хорватии в ЕС приехал в Нидерланды, но был там объявлен нежелательным лицом. Его подозревают в том, что в составе спецподразделений боснийской армии в ходе гражданской войны в бывшей Югославии он совершил военные преступления и преступления против человечности.
Власти Нидерландов обосновали свое решение вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, указав, что необходимо не допустить ситуацию, в которой этот человек мог случайно повстречать людей, ранее пострадавших от его действий. В другом случае афганцу, подозреваемому в военных преступлениях, отказали в убежище в Бельгии как близкому родственнику гражданина ЕС. Дочь афганца живет в Нидерландах и имеет гражданство этой страны.
Как постановил суд в Люксембурге, одной лишь ссылки на общественный порядок недостаточно для отказа во въезде или пребывании в стране ЕС. В ходе проверки каждого случая необходимо учесть тяжесть совершенных преступлений, личное участие в них этого человека, время, прошедшее с момента преступлений, а также прояснен вопрос, придерживается ли человек по-прежнему позиций, противоречащих основным ценностям Евросоюза.
Смотрите также:
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Без виз в Евросоюз с 11 июня
22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
С биометрическим паспортом в 30 стран
С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Три месяца в ЕС
Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Без визы, но с документами
Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах
Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
К родственникам или на конференцию?
В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Сколько денег нужно иметь при себе?
Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.
-
Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины
Экономия времени и денег
Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.
Автор: Илья Коваль