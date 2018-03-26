Сторонники Пучдемона перекрыли автобан вдоль каталонского побережья

В Каталонии сторонники выхода региона из состава Испании блокировали две основные магистрали. Утром во вторник, 27 марта, в знак протеста против задержания бывшего главы Каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона несколько десятков человек перекрыли автобан AP7, проходящий вдоль побережья Средиземного моря, сообщил представитель каталонского ведомства транспортного надзора.

Кроме того, блокирована дорога государственного значения №340, начинающаяся в Барселоне и также проходящая вдоль побережья, указал далее представитель ведомства.

Пучдемон остается под арестом

Накануне суд Ноймюнстера на севере ФРГ принял решение о том, что задержанный на границе с Данией 25 марта Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании. Судья принял во внимание высокую вероятность того, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться от следствия. В ходе заседания также была проведена формальная процедура идентификации личности арестованного.

Теперь вопросом об экстрадиции будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Ему предстоит изучить запрос Мадрида и установить, нет ли правовых препятствий для его исполнения. Как указали в Генеральной прокуратуре ФРГ, соответствующее решение точно "не будет принято до Пасхи", в этом году отмечаемой католиками и протестантами 1 апреля.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения.

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