 Сторонники Навального проводят всероссийскую акцию протеста против Путина | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2018
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Россия

Сторонники Навального проводят всероссийскую акцию протеста против Путина

Во многих городах, в том числе в Москве и Петербурге, акция не согласована с властями. Сообщается о митингах в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и других городах.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Сторонники известного оппозиционера Алексея Навального в субботу, 5 апреля, проводят всероссийскую акцию протеста. Она приурочена к инаугурации президента Владимира Путина и проводится под лозунгом "Он нам не царь". Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, мероприятие не согласовано с властями.

В Москве планировалось шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти отклонили заявку. Мэрия предложила перенести акцию на окраину Москве, однако Навальный отказался и призвал своих сторонников выйти на Тверскую. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала. Оппозиционеры планируют собраться на Дворцовой площади.

Задержания оппозиционеров

Накануне из различных регионов поступали сообщения о задержании сторонников Навального. Так в Тамбове полицейские забрали в отделение помощника координатора местного штаба оппозиционера, в Рязани - активиста, распространявшего листовки о сегодняшней акции. Стало также известно о задержании активистов в Красноярске, Краснодаре и Петербурге.

Контекст

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В субботу не менее 250 человек собрались на митинг в Хабаровске. Акция была согласована с властями и прошла перед стадионом в городском парке "Динамо". Ораторы высказывались против действующей власти города и края, против попыток контролировать интернет и за социальную справедливость. Акция длилась около часа, после чего митингующие разошлись.

Около 300 человек собрались на протестную акцию во Владивостоке, в Иркутске, по данным главы штаба Навального, число участников составило от 300 до 400 человек. В Барнауле на митинг протеста в сквере имени Титова пришли около 70 человек.

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    Автор: Галина Петровская


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