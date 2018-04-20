 Сторонники Навального подали заявки на акции 5 мая | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Сторонники Навального подали заявки на акции 5 мая

Алексей Навальный анонсировал проведение протестов под лозунгом "Путин нам не царь". Инаугурация Владимира Путина назначена на 7 мая.

Акция протеста в Санкт-Петербурге, 26 марта 2017 года

Акция протеста в Санкт-Петербурге, 26 марта 2017 года

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подали уведомления властям Москвы и Санкт-Петербурга о проведении шествий 5 мая. В Москве они хотят устроить шествие на Тверской улице, а затем провести митинг на Манежной площади, сообщил в пятницу, 20 апреля, юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов "Интерфаксу". Заявленная численность - 15 тысяч человек. В Петербурге планируется шествие по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади.

Контекст

Рекордное количество задержанных на несанкционированной акции в Москве - за день Россия вернулась во времена Болотной. Это политическая дестабилизация или оттепель? Комментарий Олега Кашина. (27.03.2017)

Никто в Германии не сомневался в победе Владимира Путина на президентских выборах в РФ. Немецкие эксперты в беседе с DW обсуждали всего лишь партитуру "оркестрованного" голосования. (18.03.2018)

Алексей Навальный ранее анонсировал проведение акций "за право быть гражданином России" под лозунгом "Путин нам не царь".

Владимир Путин в марте четвертый раз победил на президентских выборах, Навальный не был допущен до участия в них из-за судимости. Инаугурация Владимира Путина назначена на 7 мая.

Предыдущий митинг, приуроченный к инаугурации Путина, в мае 2011 года на Болотной площади в Москве завершился массовыми задержаниями. По так называемому "болотному делу" были осуждены более 30 человек.

Смотрите также:

  • Карикатура Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Почему Путин Навальному завидует

    Что для других задержание, то для Алексея Навального пиар? О том, кто регулярно обеспечивает оппозиционеру попадание в топы новостей, - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Какое слово не может произнести Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин с пилой возле дерева, на ветках которого имена кандидатов в президенты, в том числе Навального, Собчак, Жириновский итд.

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Выборы президента России в одной картинке

    Желающих стать президентом РФ все больше, только Путин хранит молчание. Интрига, впрочем, не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Dmitri Medvedev Korruption Russland von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Мощный ответ Медведева Навальному

    Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура - Владимир Путин задувает свечи на праздничном торте. Из дыма складывается слово Навальный.

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина

    Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Alexey Nawalny kündigt neue Proteste in Russland an (Sergey Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Какой Навальный Путину подарок приготовил

    Алексей Навальный, арестованный на 20 суток, объявил о проведении всероссийской акции протеста 7 октября - в день рождения Путина. "Подарок" тому вряд ли понравится, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Russland Präsidentenwahl von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ

    Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Festnahme Alexej Nawalny von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального: все белыми нитками шито

    Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Борьба с оппозицией за деньги налогоплательщиков

    Подозреваемый в нападении на главу штаба Навального Николая Ляскина заявил, что ему за это заплатил сам пострадавший. Карикатурист Сергей Елкин представил себе такую сцену.

  • Karikatur Alexey Nawalny Haftentlassung von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный снова на свободе

    Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

  • Karikatur Sergey Elkin | Festnahmen von Navalny Anhängern (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст

    В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Verhaftung Navalny

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как задерживали Навального

    Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

  • Karikatur Sergey Elkin Antikorruptionskundgebung

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Митинг Навального и противотанковые ежи на Тверской

    На Тверской - мешки с песком и противотанковые ежи. Так Кремль готовится к несанкционированной акции сторонников Навального? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW Karikatur Elkin- Navalnys Ausreise

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как Путин по Навальному скучал

    Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Time Magazine (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Интернет-рейтинг Time: а где же Путин?

    Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

  • Karikatur Sergey Elkin- ussisches Gericht bestätigt Urteil gegen russischen Oppositionspolitiker Aalexey Nawalny

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Только зеленки для Навального мало

    Кировский суд подтвердил приговор по делу "Кировлеса" в отношении Алексея Навального. Властям нападений с зеленкой на политика, видимо, мало, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin zu Putin, Proteste ...

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    У Путина плохих дней не бывает?

    Владимир Путин заявил, что у него нет плохих дней. Карикатурист Сергей решил это проверить и взглянул на календарь президента России. Что там планирует Алексей Навальный 12 июня?

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Navalny, Kreml (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как Кремль борется с Навальным с помощью YouTube

    На YouTube появилось видео, где Алексея Навального сравнивают с Гитлером. Карикатурист Сергей Елкин так видит эту попытку дискредитировать оппозиционера.

  • Sergei Elkin zum Thema Navalny öffnet seinen Wahlstab

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал

    Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

  • Karikatur von Sergey Elkin- Farbattacke auf den Kremlkritiker Nawalny

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    У Кремля рыльце в зеленке

    На Алексея Навального совершено очередное нападение с использованием зеленки. Политик был временно госпитализирован. Карикатурист Сергей Елкин знает, у кого рыльце в зеленке.

  • Karikatur Sergey Elkin Kremlkritiker Nawalny erneut zu Bewährungsstrafe verurteilt

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Алексей Навальный и цепкая российская Фемида

    Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру.

  • Präsidentschaftswahlen Karikatur von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный идет на выборы - схватка началась!

    Новость, что Алексей Навальный будет бороться за пост президента в 2018 году, обострила борьбу между сторонниками и противниками его выдвижения. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:38

"Обязаловка 2018": как в Москве Путина выбирали

Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Ссылки в интернете

Навальный: Никакого путинского большинства нет

Аудио- и видеофайлы по теме

"Обязаловка 2018": как в Москве Путина выбирали  

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима  

В Европе критикуют Кремль за блокировку сайта Навального  

Также по теме

Litauen Vilnius Treffen russischer Opposition

"Форум свободной России" в Вильнюсе: как оппозиции жить при Путине 12.04.2018

В Вильнюсе проходит пятый "Форум свободной России", собравший интеллигенцию и политиков, критически настроенных по отношению к власти на родине.

Russland Putin hält kurz vor Wahl traditionelle Jahresansprache

Кара-Мурза-младший: Путин ни разу не выигрывал свободные выборы 16.03.2018

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW усомнился в популярности президента Путина, а также призвал Запад прекратить поддерживать коррупционеров из России.

Russland Oppositioneller Nawalny kandidiert als Präsidentenbewerber

Алексей Навальный: День выборов могу встретить в спецприемнике 06.02.2018

Российский оппозиционер Навальный полагает, что после выборов-2018 в РФ ужесточатся репрессии. Политик в очередной раз призвал жителей России к бойкоту президентских выборов.

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно