Столкновения в Газе расследует независимая комиссия ООН

Совет ООН по правам человека создаст независимую комиссию по расследованию "предполагаемых нарушений международного гуманитарного права" и прав человека при столкновениях между палестинцами-демонстрантами и армией Израиля в секторе Газа. Такое решение принято большинством голосов на экстренной сессии Совета в Женеве в пятницу, 18 мая. За создание комиссии высказались 29 стран-участниц Совета ООН, США и Австралия были против. Ранее с призывом расследовать столкновения в секторе Газа выступил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.

В ходе столкновений на границе сектора Газа с Израилем в понедельник, 14 мая, погибли около 60 палестинцев. Демонстранты бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также пытались перерезать пограничные заграждения.

Подобные действия не представляли "непосредственной угрозы жизни", которая могла бы оправдать применение насилия против палестинцев, заявил Раад аль-Хуссейн. По его мнению, действия в отношении демонстрантов не повысили уровень безопасности ни для одной из сторон конфликта.



Комиссар ООН назвал реакцию Израиля непропорциональной и отметил существенный контраст в числе пострадавших с обеих сторон. Кроме того, Зейд Раад аль-Хуссейн призвал Израиль выполнять свои обязательства по защите жителей сектора Газа. По словам комиссара ООН, около 1,9 млн жителей сектора страдают от бедности.

Протесты против переноса посольства США

Ранее все политические силы в секторе Газа, включая радикальное движение ХАМАС, призвали провести 14 мая всеобщую забастову в знак протеста против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Через рупоры, установленные на мечетях, раздавались призывы к населению выйти на акции протеста. По сообщениям агентств, в протестах участвовали десятки тысяч палестинцев.

Между тем с 30 марта палестинцы проводят многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Израильтяне стянули к сектору Газа значительные подкрепления в связи с протестами. В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 87 палестинцев, свыше 12 тысяч человек получили ранения.

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