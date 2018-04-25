Время сажать деревья

В Германии проходит День посадки деревьев. По этому случаю предлагаем заглянуть в немецкие Старые буковые леса, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
25 апреля в Германии - День посадки деревьев (Tag des Baumes). В ФРГ его впервые отмечали в 1952 году по инициативе тогдашнего федерального президента Теодора Хойса (Theodor Heuss). В России День посадки леса будет отмечаться 12 мая.
Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия
Один из самых знаменитых лесных массивов Германии - Старые буковые леса (Alte Buchenwälder Deutschlands), расположенные на территории четырех федеральных земель. Они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году вместе с буковыми лесами в Карпатах, на территории Словакии и Украины.К ним относится и бранденбургский заповедник Грумзин (Grumsin)
В Германии кроме него этот престижный международный статус также получили национальные парки Ясмунд (Jasmund) на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних (Hainich) в Тюрингии, Келлервальд-Эдерзее (Kellerwald-Edersee) в Гессене, а также мекленбургский буковый лес Серран (Serrahner Buchenwald) - часть национального парка Мюриц (Müritz).
Восемь вопросов
Беате Блехий (Beate Blahy) с 1991 года работает на наблюдательной станции биосферного резервата Шорфхайде-Хорин (Schorfheide-Chorin). Здесь она отвечает за охрану памятника Всемирного природного наследия - старого естественного букового леса Грумзин (Grumsin). Родилась и выросла в городе Бад-Фрайенвальде (Bad Freienwalde) около польской границы на Одере.
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с заповедником Грумзин?
Беате Блехий: Природное наследие живет по своим правилам, а не по туристическому расписанию. Каждый раз в заповеднике попадается что-то новое, особенное. Например, можно услышать пение зарянки или увидеть целые поля душистого подмаренника (это лекарственное растение также используют для изготовления зеленого сиропа, который в Берлине добавляют в пиво - Ред.). Если повезет, на пути повстречается красный пыльцеголовник - строго охраняемое растение.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Тишина и уединенность, высокие своды из крон буковых деревьев, живописные болота и топи. Этот относительно небольшой по территории лес постоянно меняет свой облик, на каждом шагу появляется что-то новое. Неспешному и тихому путнику могут повстречаться семья аистов, стучащий по мертвому дереву черный дятел или орлан-белохвост, парящий в небе. Как этим не восхищаться?
- Ваш секрет для посвященных?
- Секретов у нас нет, но есть особые достопримечательности. В мае на болотах бурно цветет пушица, застилая все белым покрывалом. Этой изумительной картиной можно полюбоваться, например, совершив пешую прогулку от местечка Гросцитен (Großziethen) до деревеньки Альткюнкендорф (Altkünkendorf) - справа от тропинки, проложенной по обширной топи, поросшей ольхой и березой.
- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?
- Сильно пересеченный ландшафт в Грумзине. Здесь ты почти никогда не идешь просто прямо по ровной поверхности. Подъем-спуск, спуск-подъем… Такой рельеф местности сформировался под влиянием ледников, оставивших здесь заметные следы. Давление, которое они оказывали на поверхность, привело к образованию чередующихся холмов и заполненных водой низин: болот, топей, озер.
- Какое время года здесь самое красивое?
- Осень и весна, когда буки раскрывают почки. Весной светлый нежно-зеленый цвет способен вызвать настоящую эйфорию. Пешие походы по весеннему лесу успокаивают и умиротворяют душу, особенно, если делать это в одиночестве, по-настоящему наслаждаясь природой. Еще одно преимущество весны - отсутствие комаров и мошкары. Осенью же лес встречает посетителей настоящим буйством красок - желтых, золотистых и красных тонов.
- Что еще стоит здесь посмотреть?
- Здесь хорошо сохранилась историческая структура сельской местности. Например, много церквей, возведенных еще в XIII веке из валунов, оставшихся после ледникового периода, а также больших хозяйственных построек - старых внушительного вида стойл и амбаров. Особого упоминания заслуживают мощеные булыжником автомобильные дороги. У некоторых водителей такое покрытие может вызывать раздражение, но они - часть культурного наследия этого региона. Дорогам уже несколько сотен лет, а поддерживать их в надлежащем состоянии можно без больших затрат. Иногда лишь требуется мелкий ремонт, что практично и эффективно с точки зрения рачительного обращения с ресурсами. Что же касается моей личной рекомендации, обязательно посетите городок Ангермюнде.
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Обязательно загляните в ресторанчик Шпайхерштубе (Speicherstube) поместья Керков (Kerkow) под Ангермюнде. На крестьянском рынке у поворота к деревне Гёрлсдорф (Görlsdorf) торгуют региональными продуктами, а на втором этаже бывшего амбара можно превосходно подкрепиться. В частности, блюдами из мяса редких пород домашних животных - немецких белопоясных свиней (Deutsches Sattelschwein) или немецких абердин-ангусских коров (Deutsche Angus). Ко всему этому - домашний сыр и местный хлеб.
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Плитвицкие озёра в Хорватии с их водопадами - несколько раз смотрела про них репортажи. Впечатляющий природный феномен, который хотелось бы увидеть своими глазами.
ВИДЕО: Старые буковые леса
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию
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