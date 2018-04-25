 Время сажать деревья | Советы туристам в Германии | DW | 25.04.2018
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Туристу на заметку

Время сажать деревья

В Германии проходит День посадки деревьев. По этому случаю предлагаем заглянуть в немецкие Старые буковые леса, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старый буковый лес - национальный парк Хайних

25 апреля в Германии - День посадки деревьев (Tag des Baumes). В ФРГ его впервые отмечали в 1952 году по инициативе тогдашнего федерального президента Теодора Хойса (Theodor Heuss). В России День посадки леса будет отмечаться 12 мая. 

Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия

Один из самых знаменитых лесных массивов Германии - Старые буковые леса (Alte Buchenwälder Deutschlands), расположенные на территории четырех федеральных земель. Они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году вместе с буковыми лесами в Карпатах, на территории Словакии и Украины.К ним относится и бранденбургский заповедник Грумзин (Grumsin)

В Германии кроме него этот престижный международный статус также получили национальные парки Ясмунд (Jasmund) на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних (Hainich) в Тюрингии, Келлервальд-Эдерзее (Kellerwald-Edersee) в Гессене, а также мекленбургский буковый лес Серран (Serrahner Buchenwald) - часть национального парка Мюриц (Müritz).

  • Грумзин

    Старые буковые леса Германии

    Заповедник Грумзин

    Площадь: 61 кв. км. Федеральная земля: Бранденбург. Дата создания: 1990 год.

  • Грумзин

    Старые буковые леса Германии

    Заповедник Грумзин

    Площадь: 61 кв. км. Федеральная земля: Бранденбург. Дата создания: 1990 год.

  • Ясмунд

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Ясмунд

    Площадь: 30 кв. км. Федеральная земля: Мекленбург-Передняя Померания. Дата создания: 1990 год.

  • Ясмунд

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Ясмунд

    Площадь: 30 кв. км. Федеральная земля: Мекленбург-Передняя Померания. Дата создания: 1990 год.

  • Хайних

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Хайних

    Площадь: 75 кв. км. Федеральная земля: Тюрингия. Дата создания: 1997 год.

  • Лесной кот в Хайнихе

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Хайних

    Площадь: 75 кв. км. Федеральная земля: Тюрингия. Дата создания: 1997 год.

  • Хайних

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Хайних

    Площадь: 75 кв. км. Федеральная земля: Тюрингия. Дата создания: 1997 год.

  • Келлервальд-Эдерзее

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Келлервальд-Эдерзее

    Площадь: 57 кв. км. Федеральная земля: Гессен. Дата создания: 2004 год.

  • Почтовая марка 2011 года

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Келлервальд-Эдерзее

    Площадь: 57 кв. км. Федеральная земля: Гессен. Дата создания: 2004 год.

  • Келлервальд-Эдерзее

    Старые буковые леса Германии

    Национальный парк Келлервальд-Эдерзее

    Площадь: 57 кв. км. Федеральная земля: Гессен. Дата создания: 2004 год.

  • Серран

    Старые буковые леса Германии

    Буковый лес Серран

    Часть национального парка Мюриц. Площадь: 2,7 кв. км. Федеральная земля: Мекленбург-Передняя Померания. Дата создания: 1990 год.

  • Серран

    Старые буковые леса Германии

    Буковый лес Серран

    Часть национального парка Мюриц. Площадь: 2,7 кв. км. Федеральная земля: Мекленбург-Передняя Померания. Дата создания: 1990 год.

    Автор: Максим Нелюбин


Восемь вопросов

Беате Блехий (Beate Blahy) с 1991 года работает на наблюдательной станции биосферного резервата Шорфхайде-Хорин (Schorfheide-Chorin). Здесь она отвечает за охрану памятника Всемирного природного наследия - старого естественного букового леса Грумзин (Grumsin). Родилась и выросла в городе Бад-Фрайенвальде (Bad Freienwalde) около польской границы на Одере.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с заповедником Грумзин?

Беате Блехий: Природное наследие живет по своим правилам, а не по туристическому расписанию. Каждый раз в заповеднике попадается что-то новое, особенное. Например, можно услышать пение зарянки или увидеть целые поля душистого подмаренника (это лекарственное растение также используют для изготовления зеленого сиропа, который в Берлине добавляют в пиво - Ред.). Если повезет, на пути повстречается красный пыльцеголовник - строго охраняемое растение.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Тишина и уединенность, высокие своды из крон буковых деревьев, живописные болота и топи. Этот относительно небольшой по территории лес постоянно меняет свой облик, на каждом шагу появляется что-то новое. Неспешному и тихому путнику могут повстречаться семья аистов, стучащий по мертвому дереву черный дятел или орлан-белохвост, парящий в небе. Как этим не восхищаться?

- Ваш секрет для посвященных?

- Секретов у нас нет, но есть особые достопримечательности. В мае на болотах бурно цветет пушица, застилая все белым покрывалом. Этой изумительной картиной можно полюбоваться, например, совершив пешую прогулку от местечка Гросцитен (Großziethen) до деревеньки Альткюнкендорф (Altkünkendorf) - справа от тропинки, проложенной по обширной топи, поросшей ольхой и березой.

- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?

- Сильно пересеченный ландшафт в Грумзине. Здесь ты почти никогда не идешь просто прямо по ровной поверхности. Подъем-спуск, спуск-подъем… Такой рельеф местности сформировался под влиянием ледников, оставивших здесь заметные следы. Давление, которое они оказывали на поверхность, привело к образованию чередующихся холмов и заполненных водой низин: болот, топей, озер.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Осень и весна, когда буки раскрывают почки. Весной светлый нежно-зеленый цвет способен вызвать настоящую эйфорию. Пешие походы по весеннему лесу успокаивают и умиротворяют душу, особенно, если делать это в одиночестве, по-настоящему наслаждаясь природой. Еще одно преимущество весны - отсутствие комаров и мошкары. Осенью же лес встречает посетителей настоящим буйством красок - желтых, золотистых и красных тонов.

Заповедник Келлервальд-Эдерзе

Заповедник Келлервальд-Эдерзе

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Здесь хорошо сохранилась историческая структура сельской местности. Например, много церквей, возведенных еще в XIII веке из валунов, оставшихся после ледникового периода, а также больших хозяйственных построек - старых внушительного вида стойл и амбаров. Особого упоминания заслуживают мощеные булыжником автомобильные дороги. У некоторых водителей такое покрытие может вызывать раздражение, но они - часть культурного наследия этого региона. Дорогам уже несколько сотен лет, а поддерживать их в надлежащем состоянии можно без больших затрат. Иногда лишь требуется мелкий ремонт, что практично и эффективно с точки зрения рачительного обращения с ресурсами. Что же касается моей личной рекомендации, обязательно посетите городок Ангермюнде.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Обязательно загляните в ресторанчик Шпайхерштубе (Speicherstube) поместья Керков (Kerkow) под Ангермюнде. На крестьянском рынке у поворота к деревне Гёрлсдорф (Görlsdorf) торгуют региональными продуктами, а на втором этаже бывшего амбара можно превосходно подкрепиться. В частности, блюдами из мяса редких пород домашних животных - немецких белопоясных свиней (Deutsches Sattelschwein) или немецких абердин-ангусских коров (Deutsche Angus). Ко всему этому - домашний сыр и местный хлеб.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Плитвицкие озёра в Хорватии с их водопадами - несколько раз смотрела про них репортажи. Впечатляющий природный феномен, который хотелось бы увидеть своими глазами.

ВИДЕО: Старые буковые леса
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию

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Старые буковые леса Германии  

Ссылки в интернете

www.schorfheide-chorin.de

Заповедник Грумзин

www.nationalpark-jasmund.de

Национальный парк Ясмунд

www.nationalpark-hainich.de

Национальный парк Хайних

www.mueritz.de

Буковый лес Серран в национальном парке Мюриц

www.nationalpark-kellerwald-edersee.de

Национальный парк Келлервальд-Эдерзее

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