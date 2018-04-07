Стадионы к ЧМ-2018 станут бременем для регионов?

В Калининграде достроили стадион к ЧМ-2018. Местные власти уже просят Путина о субсидиях на содержание арены после мундиаля. И это далеко не единичный случай. Подробности - в материале DW.
11 апреля в Калининграде состоится открытие стадиона, построенного специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Местная "Балтика" проведет первый матч на новой арене против самарских "Крыльев Советов". Между тем новый стадион может стать символом проблем с объектами, возведенными к ЧМ-2018 - в связи с его строительством уже заведено уголовное дело в отношении владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых о хищении более 752 миллионов рублей.А после турнира стадион в Калининграде, как и ряд других арен, может лечь тяжким бременем на региональный бюджет.
В конце прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании с Владимиром Путиным в Кремле уже просил о федеральных субсидиях на содержание арены после мундиаля. Иначе "управиться с махиной в 35 тысяч мест" достаточно сложно, посетовал глава региона. И ситуация с ареной в Калининграде вовсе не единичная.
Через несколько недель после заседания, на котором Алиханов обратился к Путину, президент РФ поручил рассмотреть вопрос о возможности выделения госсубсидий на эксплуатацию футбольных арен сразу в семи из 11 городов, в которых будут сыграны матчи мирового первенства. Речь идет о Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.
До 500 млн рублей в год на содержание арен к ЧМ-2018
По первоначальному плану стадионы должны были перейти на баланс регионов с начала 2019 года. По оценкам местных властей, новые арены могут обойтись их бюджетам в суммы от 200 до 500 млн рублей ежегодно. При этом в ряде городов, где построены вместительные стадионы, отсутствуют команды премьер-лиги, и низкая посещаемость матчей не позволит окупить затраты на эксплуатацию.
Футбольные клубы из Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода и Самары выступают во втором по силе дивизионе страны, и посещаемость их домашних матчей в этом сезоне колеблется от одной до пяти тысяч зрителей. И даже играющие в высшем дивизионе екатеринбургский "Урал" и "Ростов" собирают недостаточно зрителей (4,5 и девять тысяч, соответственно), чтобы говорить хотя бы о минимальной окупаемости арен. В Саранске команда выступает в третьей по силе лиге России. Сочи, где тоже проведут игры ЧМ-2018, в поручении Путина не значится, но и здесь ожидаются явные проблемы с окупаемостью арены, ведь сейчас в городе вообще нет профессионального футбольного клуба.
Регионы хотят переложить расходы на федеральный бюджет
"Многие российские города, принимающие ЧМ, в особенности в регионах, в качестве наследства от чемпионата могут получить серьезные экономические проблемы на много лет вперед", - говорится в анализе консалтинговой компании Aecom. Не меньше беспокойства вызывает эта ситуация и у самих региональных властей. На февральском заседании в Совете Федерации, посвященном подготовке к ЧМ-2018, они вновь попросили о федеральных субсидиях.
Причем речь шла даже о том, чтобы полностью передать Москве управление спортивными объектами ЧМ-2018 и расходы на них. Так, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин высказался за создание "единой федеральной управляющей компании, которая централизованно занималась бы загрузкой и содержанием стадионов". А представители нижегородских властей предложили все расходы на содержание арены в Нижнем Новгороде переложить на федеральный бюджет в течение трех лет после мундиаля. Ежегодные затраты на эксплуатацию всех арен, возведенных к ЧМ-2018, оцениваются в общей сложности в сумму свыше двух млрд рублей в год.
Запоздалая концепция наследия ЧМ?
В конце прошлого года президент РФ поручил также доработать так называемую Концепцию наследия чемпионата мира по футболу - документ, призванный предусмотреть использование построенных к мундиалю объектов после проведения турнира. Доработанную версию должны представить в мае этого года, а изначальная концепция была подготовлена в 2015 году.
Но уже тогда этот документ, судя по всему, запоздал. Как отмечают эксперты консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers, к примеру, Лондон начал планирование олимпийского наследия еще на этапе подачи заявки на получение права проведения Олимпийских игр 2012 года. В Aecom также советуют заранее предусмотреть "многофункциональный подход, обеспечивающий максимальную гибкость при использовании площадей стадиона и прилегающей территории".
Опыт ЮАР и Бразилии
С похожими проблемами сталкивались и предыдущие страны-хозяйки чемпионатов мира ЮАР и Бразилия, принимавшие мундиаль в 2010 и 2014 годах. Частично их удалось решить с помощью дополнительных трибун из временных конструкций, которые разбираются после мирового первенства. Этот опыт намерены применить, в частности, в Екатеринбурге, где после ЧМ вместимость будет снижена с 35 до 23 тысяч мест. Однако и в ЮАР, и в Бразилии в конечном итоге многие арены, возведенные к ЧМ, остаются убыточными.
В этой связи в Aecom усматривают системные недочеты во взаимодействии между Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и странами-претендентами на проведение мировых первенств. ФИФА следует на этапе подачи заявок помогать потенциальным организаторам турнира в выборе "правильного объекта, уделяя особое внимание его использованию в долгосрочной перспективе после проведения чемпионата", предлагают аналитики.
Смотрите также: