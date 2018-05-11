СПЧ сообщил, что Малобродского в больнице приковали наручниками

Бывший директор московского "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, в связи с ухудшением состояния доставленный из суда в больницу, был ночью прикован наручниками к кровати, утром их с него сняли, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. После разговора с врачами утром в пятницу, 11 мая, он заявил, что состояние подсудимого стабильное.

"Системная проблема"

Одновременно он предположил, что проблема подобного обращения с заключенными может быть системной. "Это не первый случай, когда мне приходится слышать о том, что заключенного, находящегося в больнице, приковывают к кровати наручниками. У нас были непроверенные слухи о том, что осужденные женщины рожали в наручниках. Я, честно говоря, отказывался этому верить. Но случай с Малобродским показал, что это реальность", - отметил Федотов.

По его словам, обращение в больнице с Малобродским следует "рассматривать как проявление системной проблемы, с которой нужно разобраться". СПЧ следует с этой проблемой разобраться, указал далее правозащитник.

Госпитализация в кардиореанимацию

Накануне экс-директор "Гоголь-центра" был доставлен в кардиореанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо время заседания Басманного суда. Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что у его пациента диагностированы признаки инфаркта миокарда, а также сахарного диабета. По окончании заседания Малобродского вывели из зала в наручниках, а к зданию суда подъехала карета скорой помощи. При этом самого Ашихмина в зал суда не впустили.

Суд отказался рассматривать повторное ходатайство следствияо переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. С подобным обращением выступило следствие, однако прокуратура попросила суд оставить ходатайство без рассмотрения. Сам фигурант дела заявил, что это "покушение на убийство", ссылаясь на свое состояние здоровья. 28 апреля суд уже отклонил первое ходатайство о переводе продюсера под домашний арест.

После решения суда адвокаты обратились к врио главы Минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой о содействии в переводе Малобродского из СИЗО по медицинским показаниям. Еще одно обращение было направлено в Следственный комитет РФ. В нем адвокаты предложили ведомству отпустить Малобродского под подписку о невыезде.

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