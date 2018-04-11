Спорное дело: "Укрэнерго" намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму

Украинское государственное предприятие НЭК "Укрэнерго" намерено судиться с Россией в Международном арбитраже за свои активы, находящиеся на территории аннексированного Крыма. Первым шагом в этом процессе является начало инвестиционного спора с РФ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" инициировала его в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

Во вторник, 10 апреля, стало известно, что "Укрэнерго" вручило российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму. "Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", - написал временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Длительный процесс и возможный суд

У сторон есть полгода, чтобы решить спор путем досудебного урегулирования. Однако на это мало кто надеется.

Михаил Гончар

"Досудебное решение - это из разряда фантастики. Россия на это никогда не пойдет. Она сейчас использует украинские энергетические объекты, переоборудует энергосети и увеличивает их мощность в Крыму", - констатирует эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Он прогнозирует, что спор об активах "Укрэнерго" будет долговременным.

Всеволод Ковальчук сообщил: если его компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, то "Укрэнерго" будет подавать иск против России в Международный арбитражный суд, как это уже сделал ранее НАК "Нафтогаз Украины". "Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных через такие потери", - отмечает Ковальчук.

По оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании в Крыму составляет около одного миллиарда долларов. А это тысячи километров линий электропередач, десятки электрических подстанций, два профильных пансионата и тому подобное. Какой может быть сумма иска, в компании не уточняют.

Американская защита "Укрэнерго"

Интересы "Укрэнерго" в этом деле будет представлять международная юридическая компания Covington & Burling LLP из США, которая ранее участвовала по аналогичному делу НАК "Нафтогаз Украины". По информации, размещенной в системе "Прозрачно", до конца 2018 эта фирма будет представлять украинскую сторону в арбитраже перед трибуналом, созданным по соглашению между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Выбор юридического сопровождения в правительстве объясняют тем, что компания Covington & Burling LLP имеет положительный опыт защиты интересов клиентов на разных уровнях в спорах с Российской Федерацией, российскими чиновниками.

По информации медиапроекта "Наши деньги", до 2009 года старшим партнером Covington & Burling LLP был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года. В 2012 году эта фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам российской компании "ЮКОС" взыскать с России потерянные ими два миллиона долларов, но в прошлом году это решение отменил апелляционный суд.

"Инвестиционные дела - это хорошо. Но с Крымом сложнее, ведь там политика. Поэтому американским юристам нужно будет доказывать акт агрессии РФ. Ведь Россия будет настаивать, что Крым решил отделиться, и народ имеет право на все имущество, которое там осталось, в частности, и на активы "Укрэнерго", - считает Михаил Гончар.

Потребность в совместной международной позиции

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уверен, что у НЭК "Укрэнерго"хорошие шансы выиграть процесс в международном арбитраже. Вместе с тем эксперт не исключает, что взыскать средства с России за свои утраченные активы и недополученные доходы украинская компания не сможет ввиду того, что РФ не выполняет решения международных судов.

"Арест российских активов за рубежом может сработать. Возможно, 100-200 миллионов долларов взыскать еще удастся, но ведь в результате аннексии Крыма Украина несет миллиардные убытки. Нужна совместная позиция других стран с тем, чтобы заставить Россию выполнять решения международных судов", - считает Владимир Омельченко.

По его словам, таким действенным механизмом могут быть дополнительные санкции в отношении России. Руководитель "Укрэнерго" убежден, что его компания сможет добиться восстановления справедливости. "Россия должна ответить за то ограбление, которое уже признано всеми цивилизованными странами мира", - убежден Всеволод Ковальчук.

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