Спорное дело: "Укрэнерго" намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму

Украинское государственное предприятие НЭК "Укрэнерго" намерено судиться с Россией в Международном арбитраже за свои активы, находящиеся на территории аннексированного Крыма. Первым шагом в этом процессе является начало инвестиционного спора с РФ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" инициировала его в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.
Во вторник, 10 апреля, стало известно, что "Укрэнерго" вручило российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму. "Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", - написал временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.
Длительный процесс и возможный суд
У сторон есть полгода, чтобы решить спор путем досудебного урегулирования. Однако на это мало кто надеется.
Михаил Гончар
"Досудебное решение - это из разряда фантастики. Россия на это никогда не пойдет. Она сейчас использует украинские энергетические объекты, переоборудует энергосети и увеличивает их мощность в Крыму", - констатирует эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Он прогнозирует, что спор об активах "Укрэнерго" будет долговременным.
Всеволод Ковальчук сообщил: если его компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, то "Укрэнерго" будет подавать иск против России в Международный арбитражный суд, как это уже сделал ранее НАК "Нафтогаз Украины". "Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных через такие потери", - отмечает Ковальчук.
По оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании в Крыму составляет около одного миллиарда долларов. А это тысячи километров линий электропередач, десятки электрических подстанций, два профильных пансионата и тому подобное. Какой может быть сумма иска, в компании не уточняют.
Американская защита "Укрэнерго"
Интересы "Укрэнерго" в этом деле будет представлять международная юридическая компания Covington & Burling LLP из США, которая ранее участвовала по аналогичному делу НАК "Нафтогаз Украины". По информации, размещенной в системе "Прозрачно", до конца 2018 эта фирма будет представлять украинскую сторону в арбитраже перед трибуналом, созданным по соглашению между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Выбор юридического сопровождения в правительстве объясняют тем, что компания Covington & Burling LLP имеет положительный опыт защиты интересов клиентов на разных уровнях в спорах с Российской Федерацией, российскими чиновниками.
По информации медиапроекта "Наши деньги", до 2009 года старшим партнером Covington & Burling LLP был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года. В 2012 году эта фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам российской компании "ЮКОС" взыскать с России потерянные ими два миллиона долларов, но в прошлом году это решение отменил апелляционный суд.
"Инвестиционные дела - это хорошо. Но с Крымом сложнее, ведь там политика. Поэтому американским юристам нужно будет доказывать акт агрессии РФ. Ведь Россия будет настаивать, что Крым решил отделиться, и народ имеет право на все имущество, которое там осталось, в частности, и на активы "Укрэнерго", - считает Михаил Гончар.
Потребность в совместной международной позиции
Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уверен, что у НЭК "Укрэнерго"хорошие шансы выиграть процесс в международном арбитраже. Вместе с тем эксперт не исключает, что взыскать средства с России за свои утраченные активы и недополученные доходы украинская компания не сможет ввиду того, что РФ не выполняет решения международных судов.
"Арест российских активов за рубежом может сработать. Возможно, 100-200 миллионов долларов взыскать еще удастся, но ведь в результате аннексии Крыма Украина несет миллиардные убытки. Нужна совместная позиция других стран с тем, чтобы заставить Россию выполнять решения международных судов", - считает Владимир Омельченко.
По его словам, таким действенным механизмом могут быть дополнительные санкции в отношении России. Руководитель "Укрэнерго" убежден, что его компания сможет добиться восстановления справедливости. "Россия должна ответить за то ограбление, которое уже признано всеми цивилизованными странами мира", - убежден Всеволод Ковальчук.
Смотрите также:
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Операция по захвату
Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Под контролем российских военных
Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Крымские татары вне закона
От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
"А дышать в Крыму можно?"
Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Как легально попасть в Крым
Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Санкции за аннексию
Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Обещанного три года ждут
Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Мост от друга Путина
Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Черный передел
За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Турбизнес несет убытки
В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
Золото крымских скифов переедет в Киев
Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.
-
Крым через 3 года после российской аннексии
С паспортом России
Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.
Автор: Галина Петровская