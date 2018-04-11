 Спорное дело: ″Укрэнерго″ намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Спорное дело: "Укрэнерго" намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму

Госкомпания Укрэнерго" инициировала инвестиционный спор о своих активах в аннексированном Крыму и готовит иск против России в Международный арбитражный суд. Есть ли у нее шансы?

ЛЭП вблизи Киева

Украинское государственное предприятие НЭК "Укрэнерго" намерено судиться с Россией в Международном арбитраже за свои активы, находящиеся на территории аннексированного Крыма. Первым шагом в этом процессе является начало инвестиционного спора с РФ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" инициировала его в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

Во вторник, 10 апреля, стало известно, что "Укрэнерго" вручило российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму. "Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", - написал временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Длительный процесс и возможный суд 

У сторон есть полгода, чтобы решить спор путем досудебного урегулирования. Однако на это мало кто надеется.

Михаил Гончар

Михаил Гончар

"Досудебное решение - это из разряда фантастики. Россия на это никогда не пойдет. Она сейчас использует украинские энергетические объекты, переоборудует энергосети и увеличивает их мощность в Крыму", - констатирует эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Он прогнозирует, что спор об активах "Укрэнерго" будет долговременным.

Всеволод Ковальчук сообщил: если его компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, то "Укрэнерго" будет подавать иск против России в Международный арбитражный суд, как это уже сделал ранее НАК "Нафтогаз Украины". "Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных через такие потери", - отмечает Ковальчук.

По оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании в Крыму составляет около одного миллиарда долларов. А это тысячи километров линий электропередач, десятки электрических подстанций, два профильных пансионата и тому подобное. Какой может быть сумма иска, в компании не уточняют.

Американская защита "Укрэнерго"

Интересы "Укрэнерго" в этом деле будет представлять международная юридическая компания Covington & Burling LLP из США, которая ранее участвовала по аналогичному делу НАК "Нафтогаз Украины". По информации, размещенной в системе "Прозрачно", до конца 2018 эта фирма будет представлять украинскую сторону в арбитраже перед трибуналом, созданным по соглашению между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Выбор юридического сопровождения в правительстве объясняют тем, что компания Covington & Burling LLP имеет положительный опыт защиты интересов клиентов на разных уровнях в спорах с Российской Федерацией, российскими чиновниками.

По информации медиапроекта "Наши деньги", до 2009 года старшим партнером Covington & Burling LLP был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года. В 2012 году эта фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам российской компании "ЮКОС" взыскать с России потерянные ими два миллиона долларов, но в прошлом году это решение отменил апелляционный суд.

Контекст

Украина официально прекратила электроснабжение самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Почему это произошло сейчас и какими могут быть последствия, разбиралась DW. (28.07.2017)

В Минэнерго РФ подтвердили, что электроснабжение восстановлено по одной линии в 220 кВ. Между тем "Правый сектор" объявил, что прекращает торговую и энергетическую блокаду аннексированного полуострова. (08.12.2015)

Россия объявила о полной энергетической независимости аннексированного Крыма от Украины. 11 мая запущена четвертая, последняя нитка энергомоста из РФ на полуостров. (11.05.2016)

Украина пытается преодолеть последствия блокады угля из Донбасса. Хотя в стране до сих пор действует чрезвычайное положение в энергетике, катастрофы удалось избежать. Но что будет дальше? (07.04.2017)

"Инвестиционные дела - это хорошо. Но с Крымом сложнее, ведь там политика. Поэтому американским юристам нужно будет доказывать акт агрессии РФ. Ведь Россия будет настаивать, что Крым решил отделиться, и народ имеет право на все имущество, которое там осталось, в частности, и на активы "Укрэнерго", - считает Михаил Гончар.

Потребность в совместной международной позиции

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уверен, что у НЭК "Укрэнерго"хорошие шансы выиграть процесс в международном арбитраже. Вместе с тем эксперт не исключает, что взыскать средства с России за свои утраченные активы и недополученные доходы украинская компания не сможет ввиду того, что РФ не выполняет решения международных судов.

"Арест российских активов за рубежом может сработать. Возможно, 100-200 миллионов долларов взыскать еще удастся, но ведь в результате аннексии Крыма Украина несет миллиардные убытки. Нужна совместная позиция других стран с тем, чтобы заставить Россию выполнять решения международных судов", - считает Владимир Омельченко.

По его словам, таким действенным механизмом могут быть дополнительные санкции в отношении России. Руководитель "Укрэнерго" убежден, что его компания сможет добиться восстановления справедливости. "Россия должна ответить за то ограбление, которое уже признано всеми цивилизованными странами мира", - убежден Всеволод Ковальчук.

Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 26:55

Глава "Нафтогаза" в "Немцова.Интервью": "Северный поток-2" – "Троянский конь" для Евросоюза

Контекст

Крым через 3 года после российской аннексии

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Глава "Нафтогаза" в "Немцова.Интервью": "Северный поток-2" – "Троянский конь" для Евросоюза  

"Нафтогаз" vs "Газпром": решение Стокгольмского арбитража (01.03.2018)  

Зачем "Газпром" идет на конфликт с "Нафтогазом" (05.03.2018)  

Также по теме

Deutschland Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream in Lubmin

Евросоюз поможет Украине в споре с "Газпромом" 06.04.2018

В ходе визита в Киев глава отделения Еврокомиссии, занимающегося вопросами энергетики, обещал "Нафтогазу" помощь в конфликте с "Газпромом" и заявил, что ЕС не поддержит "Северный поток-2".

Russland Moskau - Gazprom

"Газпром" оспорил решение суда по транзитному спору с "Нафтогазом" 30.03.2018

Российская компания оспаривает решение Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа через Украину.

Symbolbild Russland Ukraine Gaslieferung

"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража 06.03.2018

Стокгольмский арбитраж решил за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику, заявил Новак. И выступил за скорейшую реализацию "Северного потока-2".

Самые читаемые сегодня

Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией атомного оружия  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно