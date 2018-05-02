Спецназ полиции ФРГ провел операцию в лагере для беженцев

Спецподразделение полиции в четверг, 3 мая, провело масштабную операцию в общежитии для беженцев в городе Эльванген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В ее ходе был задержан 23-летний проситель убежища из Того, чья высылка из Германии двумя днями ранее сорвалась из-за сопротивления других обитателей общежития.

Тоголезца и еще 17 человек переведут в другие общежития для беженцев. "Мы не допустим появления зон, свободных от соблюдения закона, наподобие той, которая возникла здесь", - заявил заместитель начальника управления полиции Эльвангена Бернхард Вебер (Bernhard Weber).

В ходе спецоперации также выявлены пять человек, подозреваемых в кражах или преступлениях, связанных с наркотиками. В отношении 27 человек решается вопрос о возбуждении дела за сопротивление органам правопорядка.

"Удар в лицо законопослушному населению"

Полиция Эльвангена 1 мая столкнулась с беспрецедентной ситуацией: четверо сотрудников пытались выдворить соискателя убежища из Того в Италию, но от 150 до 200 африканцев, размещенных в этом же общежитии для беженцев, оказали столь массивное сопротивление, что полицейским пришлось отступить. В лагере в Эльвангене живут около 500 человек, преимущественно из Нигерии, Гвинеи и Камеруна.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал инцидент в Эльвангене "ударом в лицо законопослушному населению". "Недопустимо таким образом попирать ногами гостеприимство", - подчеркнул Зеехофер в ходе пресс-конференции в Берлине 3 мая.

Смотрите также:

Инфографика: Как Германия принимает беженцев Число беженцев резко сократилось Германия продолжает принимать людей, спасающихся от войн и преследования, однако в этом году их число в результате принятых правительством мер резко пошло на убыль. Об этом свидетельствуют данные системы первичной регистрации потенциальных соискателей убежища EASY. Эксперты исходят из того, что в 2016 году число прибывших беженцев сократится по сравнению с прошлым годом на две трети.

Инфографика: Как Германия принимает беженцев Основную нагрузку несут запад и юг ФРГ Беженцев распределяют по Германии по схеме, используемой при определении доли федеральных земель в финансировании общегосударственных проектов. Она называется Königsteiner Schlüssel и учитывает налоговые поступления и численность населения в каждой земле. Поэтому больше всех приняли богатые и густонаселенные регионы на западе и юге ФРГ, меньше всех – маленькие и восточные земли.

Инфографика: Как Германия принимает беженцев На что пойдут ежегодно 20 миллиардов Министерство финансов ФРГ исходит из того, что в 2016-2020 годах расходы, связанные с беженцами, составят в среднем по 20 миллиардов евро. При этом первоначальную помощь землям планируется сократить, а высвобождающиеся средства направить на интеграцию и социальную поддержку тех, кто получит убежище в Германии. 6 миллиардов евро в год пойдут на стабилизацию тех регионов, откуда бегут люди. Автор: Андрей Гурков

