 Спецназ полиции ФРГ провел операцию в лагере для беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2018
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Германия

Спецназ полиции ФРГ провел операцию в лагере для беженцев

Полицейские искали беженца из Того, чья высылка из ФРГ сорвалась из-за сопротивления его товарищей. Глава МВД страны Зеехофер назвал действия беженцев "ударом в лицо законопослушному населению".

Полицейский автомобили возле общежития для беженцев в Эльвангене

Спецподразделение полиции в четверг, 3 мая, провело масштабную операцию в общежитии для беженцев в городе Эльванген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В ее ходе был задержан 23-летний проситель убежища из Того, чья высылка из Германии двумя днями ранее сорвалась из-за сопротивления других обитателей общежития.

Тоголезца и еще 17 человек переведут в другие общежития для беженцев. "Мы не допустим появления зон, свободных от соблюдения закона, наподобие той, которая возникла здесь", - заявил заместитель начальника управления полиции Эльвангена Бернхард Вебер (Bernhard Weber).

В ходе спецоперации также выявлены пять человек, подозреваемых в кражах или преступлениях, связанных с наркотиками. В отношении 27 человек решается вопрос о возбуждении дела за сопротивление органам правопорядка.

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"Удар в лицо законопослушному населению"

Полиция Эльвангена 1 мая столкнулась с беспрецедентной ситуацией: четверо сотрудников пытались выдворить соискателя убежища из Того в Италию, но от 150 до 200 африканцев, размещенных в этом же общежитии для беженцев, оказали столь массивное сопротивление, что полицейским пришлось отступить. В лагере в Эльвангене живут около 500 человек, преимущественно из Нигерии, Гвинеи и Камеруна.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал инцидент в Эльвангене "ударом в лицо законопослушному населению". "Недопустимо таким образом попирать ногами гостеприимство", - подчеркнул Зеехофер в ходе пресс-конференции в Берлине 3 мая.

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    Автор: Андрей Гурков


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