Специалисты назвали возможные причины пожара в ТРЦ в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого, по официальным данным, погибли 53 человека, могла вызвать неисправная электропроводка. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора Кемеровской области.

Возможные нарушения при монтаже, скорее всего, привели к тому, что электросеть "не имела высокой защиты от перепадов напряжения", рассказал собеседник агентства.

Рассматриваются и другие версии произошедшего. Следователи, в частности, проверяют вероятность поджога. Приоритетным это предположение, однако, пока не является.

Дети могли пронести зажигалку

Еще один возможный сценарий - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджег поролоновые шарики.

Как полагает следствие, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. При этом, по свидетельству очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, а централизованная эвакуация проведена не была.

Ряд посетителей оказался отрезан огнем. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднялись на крышу здания.

В связи с пожаром в Кемерово задержаны четыре человека

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании четырех человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ. Задержана и дает показания в статусе подозреваемой владелица торгового центра Надежда Судденок.

Свыше 40 детей числятся пропавшими без вести

Как сообщили в оперативном штабе МЧС, открытый огонь ликвидирован, но очаг пожара не установлен. По обновленным официальным данным, в результате пожара погибли 53 человека. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе МЧС сообщает о 55 жертвах. Пропавшими без вести числятся 11 человек. Ранее сообщалось о 64 пропавших без вести.

Площадь пожара составила почти 1,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, между третьим и четвертым этажом просели несущие конструкции, вероятно, работы по тушению в этом месте во избежание жертв придется прекратить.

Генереальный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер (Viktor Richter) выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре.

Очевидцы сообщают о том, что кемеровцы выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, необходимую для переливания пострадавшим от пожара.

Пожарные приехали к ТРЦ в воскресенье, 25 марта, после сообщения о задымлении на четвертом этаже. На место прибыли более 16 единиц техники, с пострадавшими работают психологи. За медицинской помощью обратились более 40 человек.

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