Спасти рядового юзера: какими должны быть настройки в Facebook | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.03.2018

Бизнес-модель социальной сети Facebook заключается в сборе как можно большего количества личных данных своих пользователей и повышении таким образом привлекательности для рекламодателей. Facebook регулярно старается создать у пользователей ощущение, что ее действия прозрачны и понятны. Юзеры регулярно получают сообщения о том, что они могут изменить настройки приватности. Многим пользователям в ленте социальная сеть включает вспомогательные объявления, обещающие ответ на вопрос о том, "как я могу настроить свои установки конфиденциальности".

Но скандал, связанный с утечкой личных данных десятков миллионов человек из социальной сети Facebook, показал: пользователи соцсети могут потерять контроль над личной информацией. Этому можно по мере сил противостоять. Короткое руководство к действию.

Настройки в Facebook по умолчанию

Всякий, кто заводит учетную запись в Facebook, подтверждает, поставив галочку, что прочел настройки конфиденциальности - длинный текст, в котором перечислены условия пользования сервисом Facebook. Компания предупреждает, что некоторые внутрисетевые мобильные приложения могут запрашивать личную информацию. Как это и было в случае с приложением "This is your digital life", которое разработал психолог Александр Коган для фирмы Cambridge Analytica. На тот момент Facebook позволял собирать через такие приложения и данные на друзей пользователей - без всякого их ведома (!).

Марка Цукерберга, главу Facebook, вероятно, заставят держать ответ перед парламентами Великобритании и США за недостаточную защиту личных данных пользователей

Сегодня это уже не так, но любой пользователь поступит благоразумно, если изучит, какие данные собирает сам Facebook. В условиях сервиса сказано, что это не только фото и посты, но и сообщения в мессенджере соцсети, данные о геолокации, данные о приборе, которым юзер пользуется. Компания открыто предупреждает, что данные о пользователе - не имеющие отношения к приватной сфере - будут использованы для подготовки рекламных объявлений, которые он увидит.

Мобильные приложения внутри Facebook

Facebook называет мобильными приложениями те программные приложения, которые работают внутри соцсети. Речь при этом идет о посторонних компаниях, которые предлагают, например, онлайн-игры типа Candy Crush. Эта игра, кстати, получает доступ к списку друзей и сообщает о том, кто из них тоже играет. Или приложение для знакомств Tinder, которое позволяет зарегистрироваться через аккаунт в Facebook и запрашивает данные пользователя из соцсети.

Настройки Facebook

Чтобы увидеть, какие приложения получили доступ к вашему профилю, следует зайти в настройки и выбрать "Приложения". Вы можете определить, какие права вы оставите за каждым из них или же удалить его полностью. При желании Facebook разрешает деактивировать работу сторонних компаний в вашем аккаунте, нажав на кнопку "редактировать" в рубрике "Приложения, сайты и плагины". Тогда, впрочем, вы не сможете заходить на другие сайты с помощью своего профиля в Facebook. Там же, справа, находится рубрика "Приложения, используемые другими". Следует обязательно просмотреть, разрешен ли этим приложениям сбор информации о вас.

Как изменить настройки приватности

Есть много разных способов, с одной стороны, уменьшить возможности соцсети получать информацию от вас, а с другой, ограничить доступ посторонних к вашим личным данным. В настройках Facebook есть две главные категории. Первая - самая очевидная: определить, кто будет видеть ваши посты. Facebook позволяет решать в каждой новой публикации, с кем именно из друзей вы хотели бы поделиться каким текстом или фотографией. Там же вы можете решить, кто имеет право видеть ваш список друзей и искать вас по адресу электронной почты. Особое внимание следует уделить и возможности выбрать: могут ли поисковые машины искать ваш профиль, если кто-то задаст ваше имя в поисковой строке.

Вторая категория - это настройки ленты новостей и хроники. Там вы можете установить, кто может размещать публикации в вашей хронике (скажем, поздравления с днем рождения) и кто может отмечать вас в своих публикациях. Вы можете решить, что сначала вы проверите маркировку, прежде чем она появится в сети, чтобы не оказаться на фотографии, к которой вы или не имеете отношения или не стали бы ее сами публиковать.

Что видно в моем профиле?

Чтобы примерно понять, как много информации вы представляете о себе в собственном профиле в Facebook, лучше всего заглянуть в "журнал действий". Там отображены все поставленные вами "лайки" и другие "реакции" на чужие публикации; опубликованные собственные и сохраненные чужие посты и так далее. Рядом с кнопкой "журнал действий" есть многоточие, нажав на которое вы увидите свой профиль глазами других людей.

Теперь можно расслабиться?

Нет, к сожалению. Facebook постоянно меняет свои установки, касающиеся защиты личных данных и уже пообещал переработать их после скандала с Cambridge Analytica. Как правило, компания рассылает сообщения об изменениях в условиях сервиса. Игнорировать такие обновления не стоит, лучше постараться вникнуть в суть и при необходимости заново настроить установки приватности. Разумеется, вы можете и просто деактивировать свой аккаунт или удалить его, покинув сеть Facebook.

