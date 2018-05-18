Спасение утопающих теперь - дело дронов

Эта фотография была сделана в Германии на балтийском курорте Цингст. Здешние спасатели из Немецкого Красного Креста (DRK) в новом сезоне будет использовать на пляжах такие дроны. С помощью этих квадрокоптеров, способных развивать скорость до 65 километров в час, они смогут сбрасывать терпящим бедствие резиновую камеру, автоматически надувающуюся при соприкосновении с водой. Она должна помочь тонущим продержаться на поверхности до прибытия самих спасателей.

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Немецкие пляжи на Балтике и Северном море

10 лучших морских курортов Германии Остров Зюльт Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

10 лучших морских курортов Германии Остров Зюльт Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.

10 лучших морских курортов Германии Остров Рюген Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.

10 лучших морских курортов Германии Остров Рюген Главным архитектурным символом Рюгена считается этот морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).

10 лучших морских курортов Германии Хиддензе С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.

10 лучших морских курортов Германии Остров Хиддензе Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной и гостеприимной даче, о чем мы подробно рассказывали. В свою очередь, на этой фотографии запечатлен другой знаменитый немецкий писатель - Томас Манн с семьей во время отдыха на острове.

10 лучших морских курортов Германии Остров Йюст Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.

10 лучших морских курортов Германии Остров Йюст Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

10 лучших морских курортов Германии Остров Боркум Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.

10 лучших морских курортов Германии Остров Боркум На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.

10 лучших морских курортов Германии Санкт-Петер-Ординг Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.

10 лучших морских курортов Германии Санкт-Петер-Ординг В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

10 лучших морских курортов Германии Остров Узедом Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

10 лучших морских курортов Германии Остров Узедом Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.

10 лучших морских курортов Германии Остров Амрум На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

10 лучших морских курортов Германии Остров Амрум Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

10 лучших морских курортов Германии Тиммендорфер-Штранд Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.

10 лучших морских курортов Германии Тиммендорфер-Штранд Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

10 лучших морских курортов Германии Преров Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.

10 лучших морских курортов Германии Преров Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт. Автор: Максим Нелюбин



Маяки в Германии

20 самых красивых немецких маяков Мыс Аркона Маяк на мысе Аркона (Kap Arkona) на севере острова Рюген.

20 самых красивых немецких маяков Гельголанд Маяк на острове Гельголанд (Helgoland) в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Хёрнум Маяк в Хёрнуме (Hörnum) на острове Зюльт в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Травемюнде Маяк на курорте Травемюнде (Travemünde) на Балтийском море.

20 самых красивых немецких маяков Пильзум Маяк в деревне Пильзум (Pilsum) в Восточной Фризии на Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Брунсбюттель Маяк в городе Брунсбюттеле (Brunsbüttel) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

20 самых красивых немецких маяков Вестерхефер Маяк в Вестерхефере (Westerhever) в Северной Фризии.

20 самых красивых немецких маяков Поммерби Маяк в Поммерби (Pommerby) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

20 самых красивых немецких маяков Варнемюнде Маяк на морском курорте Варнемюнде (Warnemünde) в северной части города Ростока.

20 самых красивых немецких маяков Райнсберг Маяк на озере в Райнсберге (Rheinsberg) в федеральной земле Бранденбург.

20 самых красивых немецких маяков Линдау Маяк в Линдау (Lindau) на Боденском озере в Баварии.

20 самых красивых немецких маяков Морицбург Маяк на Большом пруду в парке замка Морицбург (Moritzburg) в Саксонии.

20 самых красивых немецких маяков Пельворм Маяк на острове Пельворм (Pellworm) в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Эмден Маяк в Эмдене (Emden) в Восточной Фризии (Нижняя Саксония).

20 самых красивых немецких маяков Нордерней Маяк на острове Нордерней (Norderney) в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Кампен Маяк в Кампене (Kampen) на острове Зюльт в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Йюст Маяк на острове Йюст (Juist) в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Бремерхафен Маяк в Бремерхафене (Bremerhaven).

20 самых красивых немецких маяков Боркум Маяк на острове Боркум (Borkum) в Северном море.

20 самых красивых немецких маяков Бюзум Маяк в Бюзуме (Büsum) в земле Шлезвиг-Гольштейн. Автор: Максим Нелюбин



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