Союз немецких городов и общин предложил местным властям отказываться от беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2018

Властям небольших населенных пунктов Германии при необходимости следует отказаться от приема беженцев, заявил глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в воскресенье, 25 марта, в интервью изданиям Funke Mediengruppe. Подобные ограничения требуются, "если нагрузка слишком высока", полагает он.

По его словам, беженцев неравномерно распределяют по регионам, несмотря на существенное снижение их притока в ФРГ. В результате у приезжих не всегда имеется доступ к таким необходимым условиям интеграции, как языковые курсы, жилье и наличие свободных мест в детских садах и школах.

Отказ городских властей - признак "возникших проблем"

В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) также с пониманием отнесся к отказу некоторых общин - в частности, Фрайберга и Зальцгиттера - принимать беженцев. Подобное поведение обусловлено не "нежеланием", а "возникшими проблемами", утверждает Кречмер. По его словам, это касается не только нехватки мест в дестких садах и школах, но и случаев, когда люди, обратившиеся в Германии за получением убежища, не разделяют немецкие ценности и не соблюдают законы страны.

В декабре 2017 года бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что местные городов сами должны определять количество беженцев, которых они хотели бы принять. В качестве поощрения государство покроет расходы на интеграцию беженцев, отметил Габриэль.

Согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), максимальное количество запросов на предоставление убежища было получено в 2016 году - в общей сложности более 745,5 тысячи. В прошлом году это число сократилось до 222,9 тысячи запросов, а за первые два месяца текущего года власти Германии получили немногим более 30,6 тысячи заявлений.

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