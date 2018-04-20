 Социологи выяснили, на кого в Беларуси опирается Лукашенко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 23.04.2018
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Беларусь

Социологи выяснили, на кого в Беларуси опирается Лукашенко

Белорусская аналитическая мастерская узнала, на чью поддержку опирается президент Лукашенко. Мнение белорусов на сей счет показывает эволюцию авторитарного режима, считают эксперты.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Белорусская аналитическая мастерская (BAW) в ходе общенационального репрезентативного опроса задала респондентам вопрос "На кого, по вашему мнению, опирается президент Беларуси?" Самый распространенный ответ - на МВД (36,9%), далее следует правительство (26,1%) и элиты (11,7%). О том, что Александр Лукашенко опирается на народ, заявили лишь 16,9% опрошенных. Между тем летом 1994 года Александр Лукашенко пришел к власти на волне массовой народной поддержки.

В интервью DW минский политолог из аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич отметил, что, по его мнению, в Беларуси действительно произошла эволюция авторитарного режима.

Власть Лукашенко: ставка на административно-силовой аппарат

"Сегодня той общественной поддержки, которая была (у Лукашенко. - Ред.) еще в 90-е годы, уже нет. Власть опирается на госаппарат, социологи зафиксировали это настроение у общества", - считает Карбалевич. По его выражению, на потерю народной поддержки правящий режим реагирует закручиванием гаек - ужесточением условий для политической деятельности оппозиции.

Валерий Карбалевич

Валерий Карбалевич

В свою очередь директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич в интервью DW вне зависимости от данных соцопроса BWA высказал мнение, что "есть тенденция к тому, чтобы власть в Беларуси воспринималась больше бюрократически, больше ассоциировалась с органами власти, в том числе и силовыми структурами, так как связь с населением сейчас значительно слабее эмоционально, чем это было в середине 90-х".

При этом Казакевич считает это нормальным: "Система существует уже больше 20 лет, она не может оставаться на том же эмоциональном уровне, исключительно быть связанной с народными элементами".

Status quo в Беларуси может сохраняться долго

По оценке эксперта, так со временем эволюционирует большинство авторитарных режимов: "Потому что, так или иначе, необходимо переходить к бюрократической устойчивости, с опорой именно на госаппарат, какой-то рационализации своей деятельности".

Контекст

Президент Беларуси отменил "налог на тунеядство", а правительству до 1 апреля поручил создать перечень госуслуг, которые по особым тарифам будут оплачивать неработающие жители страны. (26.01.2018)

Руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве, доктор социологии Андрей Вардомацкий рассказал DW о ее деятельности и дал оценку нынешней ситуации в Беларуси. (04.04.2013)

Перелом в настроениях белорусов, добавляет Казакевич, начался "где-то с середины 2000-х", когда уже окончательно происходит консолидация авторитарного режима в стране.

И Карбалевич, и Казакевич признали, что такого рода режимы, как в Беларуси, могут существовать достаточно долго без перемен, поэтому есть высокая вероятность сохранения в стране status quo.

"У общества нет механизма влияния на власть, выборов нет, на революцию, хотя бы по армянскому образцу, белорусское общество сегодня не готово", - резюмировал Валерий Карбалевич.

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