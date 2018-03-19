 Сотрудник генконсульства Франции в Израиле арестован за незаконную переправку оружия палестинцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018
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Мир

Сотрудник генконсульства Франции в Израиле арестован за незаконную переправку оружия палестинцам

Гражданин Франции, воспользовавшись автомобилем дипмиссии, незаконно провез около 70 пистолетов и два автомата к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.

На границе с Западным берегом реки Иордан

На границе с Западным берегом реки Иордан

Гражданин Франции, сотрудник генконсульства этой страны в Иерусалиме Ромен Франк арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа палестинцам на Западном берегу реки Иордан. Как сообщили в понедельник, 19 марта, израильские власти, для этих целей преступник воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергался не столь тщательной проверке на границе.

Контекст

Признав Иерусалим столицей Израиля, Дональд Трамп рискует подогреть конфликт в регионе. Пострадать от этого в равной степени могут и палестинцы, и израильтяне, считает Райнер Золлих. (07.12.2017)

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о намерении возобновить диалог с противниками из ФАТХ. Приведет ли это к примирению, DW объяснила эксперт по Ближнему Востоку Беттина Маркс. (19.09.2017)

Армия Израиля атаковала с воздуха цели ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, произведенный палестинцами накануне. (09.12.2017)

Всего по данному делу взяты под стражу девять подозреваемых, шесть из них 19 марта предстанут в Израиле перед судом. По данным следствия, француз и несколько палестинцев принадлежали к преступной сети, которая взаимодействовала с торговцами оружием.

Франк участвовал в незаконных операциях, предположительно, руководствуясь исключительно финансовыми мотивами. Его непосредственное руководство в генконсульстве не было осведомлено о махинациях. Всего за пять поездок переправить палестинцам удалось около 70 пистолетов и два автомата, полученные от работника французского культурного центра в секторе Газа.

Активизация конфликта

Конфликт между израильтянами и палестинцами разгорелся с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в декабре 2017 года в столкновениях демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, не менее 760 были ранены.

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Imago/Leemage)

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    Иерусалим, град Давида

    Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Selva/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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