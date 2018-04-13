 Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы в поддержку арестованных политиков | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2018
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Европа

Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы в поддержку арестованных политиков

В Каталонии прошла крупная акция в поддержку находящихся в заключении лидеров сепаратистов. Организаторы потребовали "демократического решения" конфликта вокруг независимости Каталонии.

Массовая акция в Барселоне, 15 апреля 2018 г.

Массовая акция в Барселоне, 15 апреля 2018 г.

Сотни тысяч человек в Барселоне в воскресенье, 15 апреля, вышли на улицы в поддержку девяти арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Участники марша потребовали "свободы для политзаключенных". Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняло участие до 350 тысяч человек со всей Каталонии. Находящимся в заключении грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.

Контекст

В Германии задержан экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, объявленный Испанией в международный розыск. На основании чего его могут выдать и как работает европейский ордер на арест? (26.03.2018)

Несмотря на то, что Каталония - один из мировых лидеров по широте полномочий, регион может получить еще больше власти. Об этом заявил глава МИД Испании. (29.10.2017)

Протесты были организованы основанной в марте платформой "В защиту каталонских институций". Свою поддержку мероприятию выразили два крупнейших испанских профсоюза - CCOO и UGT. В одном из манифестов организаторы осудили тот факт, что спор о независимости Каталонии начал решаться "юридическими методами", а также потребовали "демократического решения конфликта".

Испанское правосудие открыло расследование в отношении политиков и активистов - сторонников независимости Каталонии, которых подозревают в попытке отделения автономии. Два ведущих представителя движения находятся в заключении с 16 октября 2017 года. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, вскоре после скандального референдума в Каталонии в октябре покинувший Испанию, в данный момент находится под подпиской о невыезде в Германии.

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  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

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    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

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    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

 

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?  

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