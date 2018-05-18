 Соратники Навального учредили партию ″Россия будущего″ | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2018
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Россия

Соратники Навального учредили партию "Россия будущего"

Алексей Навальный на учредительном съезде "России будущего" не присутствовал, поскольку находится под арестом. Его сторонники утвердили устав партии и намерены избрать центральный совет.

Участники учредительного съезда партии Россия будущего

Участники учредительного съезда партии "Россия будущего"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального учредили новую партию "Россия будущего". На учредительном съезде в субботу, 19 мая, утвержден устав партии. За создание партии проголосовали все 124 участника съезда, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сам Навальный на мероприятии не присутствовал, поскольку отбывает наказание за организацию массовой акции в Москве 5 мая. Отсутствовал и ближайший сподвижник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, передает корреспондент DW.

Контекст

На съезде выступили оппозиционер Илья Яшин, а также юристы ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, придумавшая название новой партии, которое до последнего момента держалось в секрете. Соболь представила программу партии. Она заявила о необходимости добиваться "реальных перемен" и "реальных реформ", в частности, в судебной сфере. Кроме того, необходимо предоставить гарантии частной собственности и вести борьбу с коррупцией, указала Соболь. В свою очередь Иван Жданов выразил уверенность в том, что партия будет зарегистрирована. 

В тот же день пройдет голосование в центральный совет партии, передает корреспондент DW. По неизвестной причине на мероприятии присутствуют лишь четыре журналиста, отмечает она далее.

Навальный отбывает 30-дневный срок

15 мая Тверской суд Москвы признал Алексея Навального виновным в повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Оппозиционера приговорили к 30 суткам административного ареста за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы 5 мая. Сам Навальный назвал обвинения "смехотворными". "Я гражданин Российской Федерации, и мне не нужно никаких дополнительных законов для того, чтобы пользоваться своими конституционными правами", - заявил он в зале суда.

5 мая примерно в 100 городах России прошли массовые протесты под лозунгами "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", организованные Алексеем Навальным. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 1600 человек, многие из задержанных - несовершеннолетние и журналисты.

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