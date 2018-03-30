Современная архитектура - враг домовых воробьев

"Лучше воробей в руке, чем голубь на крыше" (Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach) - так звучит немецкий вариант русской пословицы "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Домовые воробьи долгое время были самими распространенными птицами в Германии - наверное, поэтому и попали в пословицу, однако ситуация меняется. Шесть лет назад во время акции по переписи птиц, зимующих в этой немецкой земле, за один единый час наблюдений баварские орнитологи-любители насчитали в среднем по шесть домовых воробьев (Haussperling) на садовый участок. В этом году - всего четыре с половиной. В тройке самых распространенных птиц Баварии они теперь занимают второе место после больших синиц (Kohlmeise), но остаются перед полевыми воробьями (Feldsperling). Главной причиной сокращения их популяции эксперты считают современную архитектуру - без ниш, карнизов и других элементов, где эти птицы могут строить свои гнезда. Она делает домовых воробьев... бездомными.

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"Птицы года" в Германии

Немецкие птицы года 2018 "Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).

Немецкие птицы года 2017 Серая неясыть (Waldkauz)

Немецкие птицы года 2016 Черноголовый щегол (Stieglitz)

Немецкие птицы года 2015 Ястреб-тетеревятник (Habicht)

Немецкие птицы года 2014 Зеленый дятел (Grünspecht)

Немецкие птицы года 2013 Бекас (Bekassine)

Немецкие птицы года 2012 Галка (Dohle)

Немецкие птицы года 2011 Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

Немецкие птицы года 2010 Большой баклан (Kormoran)

Немецкие птицы года 2009 Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

Немецкие птицы года 2008 Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

Немецкие птицы года 2007 Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

Немецкие птицы года 2006 Обыкновенный поползень (Kleiber)

Немецкие птицы года 2005 Обыкновенный филин (Uhu)

Немецкие птицы года 2004 Крапивник (Zaunkönig)

Немецкие птицы года 2003 Черный стриж (Mauersegler)

Немецкие птицы года 2002 Домовый воробей (Spatz)

Немецкие птицы года 2001 Большая поганка (Haubentaucher)

Немецкие птицы года 2000 Красный коршун (Rotmilan)

Немецкие птицы года 1999 Обыкновенная овсянка (Goldammer) Автор: Максим Нелюбин



Немецкий заповедник для сибирских гусей

Сибирские гуси выбирают Германию Утро на хуторе близ Рейна Утренние сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по сонному автобану в сторону границы с Голландией. Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel). Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде хутора. Предрассветное спокойствие где-то совсем рядом нарушают крики птиц. Здесь зимуют - с октября по март - тысячи сибирских гусей.

Сибирские гуси выбирают Германию Пролог Этот утренний шум над Рейном напоминает какофонию гигантского оркестра, когда музыканты настраивают свои инструменты перед концертом. Но вместо симфонии птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать экспрессивный воздушный балет, рванув в небо тысячами крыльев с заливных лугов, на которых провели эту холодную ночь.

Сибирские гуси выбирают Германию Над головой Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму проводят около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе их зимует более миллиона.

Сибирские гуси выбирают Германию Соблюдай дистанцию Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси, местные, которые держат дистанцию метров в двести-триста.

Сибирские гуси выбирают Германию Зеленый стол Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.

Сибирские гуси выбирают Германию И гуси сыты, и деньги целы… Фермеры на эти набеги сибирских зимовщиков смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн-Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того: территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.

Сибирские гуси выбирают Германию При ближайшем рассмотрении Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.

Сибирские гуси выбирают Германию От Сибири до Египта Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 70-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…

Сибирские гуси выбирают Германию Редкий гусь В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся у силосных ям. Некоторые прижились на Майне, во Франкфурте: разгуливают у набережной на фоне небоскребов. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке. Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.

Сибирские гуси выбирают Германию Новые маршруты Для "карликовых гусей" (Zwerggans), как их называют на немецком, заповедники Нижнего Рейна являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры. Орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.

Сибирские гуси выбирают Германию Экспедиции и мониторинг Немецкие ученые регулярно посещают полярные регионы в летние месяцы, изучают обстановку в местах гнездования. В качестве одной из главных причин снижения популяции разных видов диких гусей в России они называют ухудшение экологической обстановки из-за интенсивной добычи нефти и газа. Вторая причина - охота на птиц, как разрешенная, так и браконьерская.

Сибирские гуси выбирают Германию Ценный ресурс Каждый год немецкие ученые крепят на нескольких гусях передатчики, с помощью которых через спутники отслеживают пути их передвижения между Сибирью и Западной Европой. Раньше данные в режиме реального времени публиковались в интернете, но сейчас это делается с двухнедельной задержкой. Выяснилось, что экологический ресурс обнаружили российские охотники…

Сибирские гуси выбирают Германию Скромное вознаграждение Таким образом, они с точностью до нескольких метров были осведомлены, где находятся перелетные птицы и корректировали свои планы. Один такой охотник, подстреливший и гуся с передатчиком, обратился к немцам с деловым предложением - вернуть им ценный прибор за вознаграждение в две тысячи евро. Что, конечно, ниже его стоимости. Немецкие экологи только развели руками от такой наглости...

Сибирские гуси выбирают Германию Зимняя радуга Вечером над поймой Рейна появилась зимняя радуга - явление редкое, как и некоторые птицы, зимующие здесь на заливных лугах... В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten). Проводятся экскурсии. Автор: Максим Нелюбин



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