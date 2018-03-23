 Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности США советует Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля, сообщает CNN. Их число пока еще не определено.

Посольство России в Вашингтоне

Посольство России в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Как  передает CNN со ссылкой на анонимный источник, уже в пятницу, 23 марта, Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), решение направить которую было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме 21 марта. Данная мера станет ответом Вашингтона на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Контекст

Глава диппредставительства Евросоюза в России отозван для консультаций в Брюссель из-за "дела Скрипаля". За этим могут последовать новые санкции и другие штрафные меры в отношении РФ. (23.03.2018)

МИД РФ сообщил о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, закрытии Британского совета и отзыве согласия на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. (17.03.2018)

По данным источника CNN, СНБ разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома. Если Трамп решит последовать рекомендации Совета, то объявление о высылке сотрудников дипмиссии может быть сделано уже на следующей неделе. При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы - ранее 10 европейских стран заявили, что могут последовать примеру Великобритании, которая уже выслала 23 российских дипломата. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые "скорее всего" 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.

На минувшей неделе Великобритания в качестве реакции на отравление Скрипаля отдала указание 23 российским дипработникам покинуть страну и вернуться в Москву. Сотрудник Госдепартамента заявил, что США "полностью поддерживают" решение Лондона таким образом отреагировать на "возмутительный инцидент", а также выразили надежду на "привлечение России к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений". Кремль объявил об ответной мере в адрес британских дипломатов.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:22

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Trump's National Security Council recommends expelling Russian diplomats

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Также по теме

Großbritannien Theresa May, Premierministerin

Лондон рассмотрит новые шаги в ответ на высылку дипломатов 17.03.2018

"Мы ни за что не потерпим угрозу, которой российское правительство подвергает жизни граждан Британии и других людей на британской территории", - заявила Тереза Мэй.

Frankreich - One Planet Summit - Theresa May

Отравление Скрипаля: чем Великобритания может ответить России? 13.03.2018

Фактически обвинив РФ в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, власти Великобритании готовят ответ. Каким он может быть и почему Лондону будет непросто - у DW.

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin

Представитель Берлина: Высылка дипломатов внесла вклад в победу Путина 18.03.2018

Немецкий политик, уполномоченный правительства по сотрудничеству с Россией, Гернот Эрлер, в интервью DW дал оценку победы Владимира Путина на выборах и поражения оппозиции.

Самые читаемые

Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС  

Комментарий: Дело Скрипаля и реакция Москвы - терять больше нечего  

Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно