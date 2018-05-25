 Совет НАТО - Россия соберется 31 мая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2018

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Мир

Совет НАТО - Россия соберется 31 мая

Совет НАТО - Россия не проводил заседаний с осени 2017 года. Контакты между сторонами свелись к минимуму после аннексии Россией украинского полуострова Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Совет НАТО - Россия проведет заседание 31 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику Der Spiegel в субботу, 26 мая. Генсек НАТО отметил значимость диалога между сторонами, даже если напряжение в отношениях между ними не удастся ослабить.

Контекст

На заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе обсуждались вопросы Украины, Афганистана и учений "Запад-2017". С подробностями корреспондент DW из штаб-квартиры НАТО. (26.10.2017)

В феврале США представили планы развития их ядерного потенциала. В то время как Германия предостерегает от новой гонки вооружений, в НАТО говорят о важности ядерного сдерживания. (14.02.2018)

Важными темами для обсуждений остаются "Украина, прозрачность в военной сфере, снижение рисков и военные учения", считает Столтенберг. По его мнению, НАТО следует "управлять отношениями с Россией". Это даст гарантию того, что ситуация "не выйдет из-под контроля", утверждает генсек.

Контакты между Россией и Североатлантическим альянсом были сведены к минимуму в 2014 году из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и конфликта на востоке Украины. Совет НАТО - Россия возобновил работу лишь два года спустя. Его последнее заседание состоялось в октябре 2017 года.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Автор: Михаил Бушуев


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