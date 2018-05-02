 Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией

В 2017 году ряд рекомендаций рабочей группы по борьбе с коррупцией не исполнялись, утверждается в ежегодном докладе.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

Рабочая группа Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) обеспокоена недостаточным выполнением ее рекомендаций многими странами-участницами организации, говорится в ежегодном докладе, который был опубликован в четверг, 3 мая. Предложенные GRECO меры по-прежнему применяются на практике реже, чем необходимо, утверждают составители доклада.

Контекст

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Публичное осуждение

Коррупция на национальном и международном уровнях представляет собой существенную угрозу европейским институтам и демократии, считает генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд. По его мнению, необходимо публичное осуждение коррупции властями стран и международными организациями.

В свою очередь рядовые граждане должны требовать от своих представителей не только соблюдения законов, но и соответствия этическим стандартам, заявил председатель GRECO Марин Мрчела.

Предложения по деятельности министров, судей и прокуратуры

В прошедшем году принята лишь четверть предложений рабочей группы, которые регулируют деятельность министров. Принятые рекомендации касаются отчетов об активах, прозрачности контактов с лоббистами и урегулирования конфликтов интересов. Более 44% рекомендаций по деятельности министров приняты лишь частично, еще 30% вообще не приняты, констатируют составители доклада.

В свою очередь, на практике применяется почти половина (42.6%) предложений GRECO о деятельности судей. При этом 36% рекомендаций приняты не полностью, еще 21% не приняты, отмечают составители.

Рекомендации GRECO в Германии

Между тем в Германии принята лишь половина антикоррупционных рекомендаций GRECO, говорится в докладе. В 2015 году рабочая группа СЕ призвала власти ФРГ к применению на практике предложений, которые позволят заметить возможное влияние лоббистов на процесс принятия законов. Однако эти рекомендации были исполнены лишь частично. При этом ФРГ использует на практике три четверти рекомендаций GRECO по борьбе с коррупцией среди судей и представителей прокуратуры, отмечается в документе.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

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    Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Президенты, короли, премьер-министры…

    Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

  • Aserbaidschan Ilham Aliev Mahraban Alieva Türkei Hayrunisa Gul Abdullah Gul

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

Ссылки в интернете

Ежегодный доклад рабочей группы Совета Европы по борьбе с коррупцией

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе"  

Друзья Путина и олигархи: Лондон грозит раскрыть тайны о коррупции - "Европа в фокусе"  

Антикоррупционные экскурсии: новое развлечение для киевлян  

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