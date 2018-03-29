Совет Европы добивается от Польши изменений в судебной реформе

В Польше 2 апреля вступит в силу спорный закон о назначении судей. Совет Европы 29 марта выпустил доклад, в котором польская судебная реформа подвергается жесткой критике. Группа государств Совета Европы против коррупции (ГРЕКО) - специальный комитет при СЕ - в своем 15-страничном документе пришла к выводу, что законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции "серьезно нарушают" нормы по борьбе с коррупцией в Польше.

Критика судебной реформы

Эти законы дают возможность оказывать прямое влияние исполнительной и законодательной власти на назначение и увольнение судей во всех судах Польши. Организация призвала Польшу изменить законы так, чтобы хотя бы половину всех членов Национального совета юстиции, назначающего судей, могло выбирать само судейское сообщество, а не парламент.

В докладе антикоррупционного комитета СЕ подвергается критике как преждевременная отправка на пенсию членов Верховного суда Польши, позволяющая властям избавляться от строптивых судей, так и возможность продлевать срок пребывания судей в должности, которую получает президент страны. Министр юстиции, который одновременно является и генпрокурором, по новым законам будет иметь слишком большое влияние, критикуют эксперты. По их мнению, под угрозу поставлена независимость судебной системы в целом.

Запоздалая ускоренная процедура проверки

Совет Европы в декабре прошлого года инициировал ускоренную процедуру проверки в отношении Польши, после того, как правительство страны проигнорировало критику и рекомендации как СЕ, так и ряда других международных организаций. Это первый подобный случай в истории Совета Европы, основанного в 1949 году. Организация, объединяющая 47 государств, одной из своих главных задач видит соблюдение прав человека и принципов правового государства. Совет Европы, имеющий штаб-квартиру в Страсбурге, не является структурой Евросоюза.

Франс Тиммерманс

С 2015 года правящая в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, или же тем, что судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.

Венецианская комиссия Совета Европы, занимающаяся вопросами конституционного права, негативно оценила судебную реформу в Польше, назвав ее угрозой правовому государству и нарушением принципа разделения властей. Правительство Польши проигнорировало и этот доклад, хотя само поручило его подготовить. В свою очередь Европейский Союз также многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам.

Евросоюз должен действовать в апреле

Первые признаки готовности к диалогу в Варшаве появились лишь после того, как в декабре прошлого года вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс открыл штрафную процедуру в отношении Польши согласно 7-й статье договора ЕС. После начала процедуры, которая предусматривает различные санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дважды побывал в Брюсселе и обсуждал с руководством Еврокомиссии польскую реформу. Хотя он сам демонстрировал непреклонность, посол Польши при ЕС сообщил, что Варшава намерена представить поправки к законам.

На прошлой неделе Еврокомиссия подтвердила получение соответствующего письма и изучает его, сообщил представитель ЕК. До середины апреля Брюссель сообщит, достаточны ли предложения Польши для предотвращения "систематической угрозы правовому государству". После этого совет министров ЕС будет решать вопрос о продолжении или прекращении штрафной процедуры согласно 7-й статьи договора ЕС. Для принятия решения необходимо, чтобы его одобрили четыре пятых стран ЕС.

Критически о польской судебной реформе отзывались не только Совет Европы и Евросоюз, но и ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также европейское объединение судей. Еврокомиссия пригрозила в будущем представлять структурную помощь странам сообщества только в том случае, если они соблюдают принципы правового государства. Однако для реализации этой идеи все страны ЕС, в том числе и Польша, должны ее поддержать на переговорах по формированию нового бюджета Евросоюза.

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Смотреть видео 02:29 Поделиться Почему поляки протестуют против судебной реформы? Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2gjun Судебная реформа в Польше – угроза демократии и правовому государству