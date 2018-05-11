 Советник Трампа отрицает намерение Вашингтона сменить режим в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2018
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Мир

Советник Трампа отрицает намерение Вашингтона сменить режим в Иране

Политика Вашингтона направлена не на смену власти в Иране, а на то, чтобы предотвратить получение им ядерного оружия, утверждает советник Трампа по нацбезопасности.

Джон Болтон

Джон Болтон

После выхода из "ядерного соглашения" с Тегераном Вашингтон, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, не стремится к смене власти в Иране. Политика администрации Соединенных Штатов в большей степени направлена на то, чтобы Тегеран "никогда не приблизился" к созданию ядерного оружия, подчеркнул он в воскресенье, 13 мая, телеканалу ABC.

Контекст

Даже у тех, кто привык к политическим стандартам Трампа, новый советник по назбезопасности Джон Болтон вызывает опасения. Его личность не сулит ничего хорошего для внешней политики США, считает Михаэль Книгге. (23.03.2018)

После выхода США из ядерного соглашения с Ираном европейцам нужна стратегия, способная спасти договор. Опрошенные DW эксперты утверждают, что без США это будет непросто. (09.05.2018)

Ранее Болтон выступал за усиление иранской оппозиции, с тем чтобы добиться смены власти в стране. Комментируя теперь эти высказывания, он заявил в интервью телеканалу CNN: "Я много чего говорил и писал все те годы, когда был абсолютно независимым".

Джон Болтон, причисляемый к лагерю "ястребов" в политике, в конце марта сменил на посту советника Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, который придерживался гораздо более умеренных позиций.

8 мая глава Белого дома объявил о выходе из соглашения, которое было заключено между Ираном и "пятеркой" - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

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  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:35

Что говорил новый советник Трампа о России

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Ссылки в интернете

Интервью в Джоном Болтоном на ABC

Аудио- и видеофайлы по теме

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

Что говорил новый советник Трампа о России  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

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