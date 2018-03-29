Совбез ООН подверг санкциям 49 фирм и судов за сотрудничество с КНДР

Совет Безопасности ООН внес в черный список 49 фирм и судов за сотрудничество с Северной Кореей в нарушение санкционного режима. Как сообщает в пятницу, 30 марта, агентство AFP, санкции введены в отношении 27 судов, 21 фирмы и одного предпринимателя.

По информации Совбеза, эти суда и фирмы помогали КНДР обходить санкции, ранее наложенные ООН на Северную Корею. Нынешние меры призваны оказать давление на Пхеньян, несмотря на готовящиеся переговоры лидеров Северной и Южной Кореи.

В 2017 году Северная Корея заработала почти 200 млн долларов на экспорте товаров в обход санкций США, считают в ООН. В частности, КНДР отправляла оружие в Сирию и Мьянму, а также поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии, Вьетнама и Южной Кореи. Для этих целей власти использовали фальшивые документы, в которых указывалось, что страной происхождения угля является РФ или КНР.

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