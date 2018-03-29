 Совбез ООН подверг санкциям 49 фирм и судов за сотрудничество с КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2018
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Мир

Совбез ООН подверг санкциям 49 фирм и судов за сотрудничество с КНДР

Совет Безопасности ООН ввел штрафные меры против 27 судов, 21 фирму и одного предпринимателя. Они сотрудничали с властями КНДР, помогая им обходить экономические санкции ООН.

В зале заседаний Совбеза ООН (фото из архива)

В зале заседаний Совбеза ООН (фото из архива)

Совет Безопасности ООН внес в черный список 49 фирм и судов за сотрудничество с Северной Кореей в нарушение санкционного режима.  Как сообщает в пятницу, 30 марта, агентство AFP, санкции введены в отношении 27 судов, 21 фирмы и одного предпринимателя.

Контекст

Саммит с участием Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина должен пройти 27 апреля. В мае ожидается встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом. (29.03.2018)

Северная Корея незаконно поставляла оружие в Сирию и Мьянму, а также экспортировала уголь, в том числе и в Россию. Уголь доставлялся по фальшивым документам, сообщает Reuters. (03.02.2018)

По информации Совбеза, эти суда и фирмы помогали КНДР обходить санкции, ранее наложенные ООН на Северную Корею. Нынешние меры призваны оказать давление на Пхеньян, несмотря на готовящиеся переговоры лидеров Северной и Южной Кореи.

В 2017 году Северная Корея заработала почти 200 млн долларов на экспорте товаров в обход санкций США, считают в ООН. В частности, КНДР отправляла оружие в Сирию и Мьянму, а также поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии, Вьетнама и Южной Кореи. Для этих целей власти использовали фальшивые документы, в которых указывалось, что страной происхождения угля является РФ или КНР.

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    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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