 Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2018
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Россия

Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных

На встрече бывших кандидатов на пост президента России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список из 16 политзаключенных.

Ксения Собчак

Ксения Собчак (фото из архива)

Журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить людей, которых она считает политическими заключенными. На встрече бывших кандидатов на пост президента РФ Собчак передала Путину список с именами и фамилиями 16 человек, сообщается на сайте телеведущей и экс-кандидата в президенты в понедельник, 19 марта.

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В список вошли Дмитрий Борисов и Александр Шпаков, приговоренные к реальным срокам за нападение на полицейских на антикоррупционном митинге в марте 2017 года, украинцыОлег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные в Крыму в 2014 году и осужденные по обвинению в терроризме, активист Сергей Мохнаткин, приговоренный к колонии по нескольким уголовным делам, преподаватель МГТУ им. Баумана Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в госизмене, Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше".  

В списке названы также журналисты РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, бывший сотрудник "ЮКОСа" Алексей Пичугин, фигуранты "дела 26 марта" Алексей Политиков и Станислав Зимовец,  блогер из Томска Вадим Тюменцев, активист "Другой России" Юрий Староверов и член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье за хранение наркотиков.

По словам доверенного лица Ксении Собчак Марины Литвинович, смыслом встречи Собчак с другими экс-кандидатами в президенты РФ было желание передать Путину список и "потребовать освободить" этих людей. "Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - написала Литвинович на своей странице в Facebook.

18 марта в России состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам, Владимир Путин набрал более 76 процентов голосов, Ксения Собчак - почти 1,7 процента.

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Сайт Ксении Собчак

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