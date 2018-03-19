Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2018

Журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить людей, которых она считает политическими заключенными. На встрече бывших кандидатов на пост президента РФ Собчак передала Путину список с именами и фамилиями 16 человек, сообщается на сайте телеведущей и экс-кандидата в президенты в понедельник, 19 марта.

В список вошли Дмитрий Борисов и Александр Шпаков, приговоренные к реальным срокам за нападение на полицейских на антикоррупционном митинге в марте 2017 года, украинцыОлег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные в Крыму в 2014 году и осужденные по обвинению в терроризме, активист Сергей Мохнаткин, приговоренный к колонии по нескольким уголовным делам, преподаватель МГТУ им. Баумана Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в госизмене, Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше".

В списке названы также журналисты РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, бывший сотрудник "ЮКОСа" Алексей Пичугин, фигуранты "дела 26 марта" Алексей Политиков и Станислав Зимовец, блогер из Томска Вадим Тюменцев, активист "Другой России" Юрий Староверов и член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье за хранение наркотиков.

По словам доверенного лица Ксении Собчак Марины Литвинович, смыслом встречи Собчак с другими экс-кандидатами в президенты РФ было желание передать Путину список и "потребовать освободить" этих людей. "Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - написала Литвинович на своей странице в Facebook.

18 марта в России состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам, Владимир Путин набрал более 76 процентов голосов, Ксения Собчак - почти 1,7 процента.

Смотрите также:

Предвыборная агитация в столице и регионах России "Сувениры" от Центризбиркома Утром выходного дня москвичей стали будить звонками в дверь. Это представители ЦИК принесли спецнабор для избирателя. Гражданам вручали памятки о том, как голосовать, календарик и блокнот с магнитом. При этом настойчиво выясняли, пойдет ли открывший дверь человек на избирательный участок и сколько избирателей проживают в его квартире.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Ведомство Эллы Памфиловой Здание Центризбиркома в Москве расположено на улице Большая Черкасская. Охраняется полицией.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Самый распространенный в Москве баннер По большей части баннеры в Москве вывесил сам ЦИК. Казалось бы, они призывают лишь прийти на выборы. Однако некоторые москвичи полагают, что текст баннера рекламирует вполне конкретного кандидата - действующего президента Владимира Путина.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Штаб президента Предвыборный штаб Владимира Путина расположен в здании правительства Москвы по адресу улица Новый Арбат, 36. Вблизи здания никаких баннеров кандидата Путина не обнаружено.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Агитация в Воронеже Зато рекламные щиты с изображением Владимира Путина можно нередко встретить в других городах России. Этот щит установлен в Воронеже.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Кандидаты в президенты лицом к лицу Строго напротив путинского баннера воронежские сторонники Павла Грудинина установили его рекламный щит.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Изобретательный Жириновский Хитрость и изобретательность проявил Владимир Жириновский. Грузовики и легковушки с рекламой ЛДПР начали ездить по Москве задолго до старта предвыборной кампании. А вот слово "Жириновский" появилось на них позже.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Строить и жить помогает Воронежцев, желающих приобрести стройматериалы, в частности доски, встречает предвыборная агитация от ЦИК.

Предвыборная агитация в столице и регионах России Погодные коррективы Январь и февраль выдались в Москве снежными. На Бульварном кольце сугробы закрывают часть агитации ЦИК, на которой написано "Наша страна. Наш президент. Наш выбор". Автор: Евлалия Самедова, Москва

