Смогут ли "Авиалинии Антонова" решить проблему авиаперевозок для НАТО?

Эта новость в западных СМИ стала для многих неожиданностью. Во второй половине апреля частная российская авиакомпания "Волга-Днепр" проинформировала НАТО о прекращении более чем десятилетнего сотрудничества по программе SALIS. По истечении в конце 2018 года действующего контракта фирма из Ульяновска не собирается его продлевать и предоставлять альянсу для авиаперевозок свои самолеты Ан-124 "Руслан".

О причинах не сообщается, но, по данным российских СМИ, эта "новая коммерческая политика" связана с западными санкциями против российских компаний и "беспрецедентным внешнеполитическим давлением" на Росиию. Как сказано в ответе Минобороны Германии на запрос DW, агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) ведет переговоры о продлении контракта и проинформировало участников о том, что "один из партнеров отозвал заявку". Запрос в NSPA остался без ответа.

"Ахиллесова пята" НАТО

Решение российской стороны создает проблему для Североатлантического альянса, в первую очередь - для Германии как основного клиента в рамках SALIS. Комментировать возможные последствия ухода россиян из программы в правительстве отказались.

Ханс-Лотар Домрёзе (фото из архива)

"Это в любом случае тяжелая потеря, но ее можно компенсировать деньгами", - сказал DW отставной генерал бундесвера Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse). По его выражению, нехватка своих крупных военно-транспортных самолетов - "ахиллесова пята" как НАТО, так и бундесвера.

В будущем, возможно, придется использовать самолеты других стран, например, американский Boeing С-17. Кроме того, в случае транспортировки менее вместительными самолетами военную технику "придется разбирать на мелкие части", говорит Домрёзе.

Программа SALIS: временное становится постоянным

Стартовавшая в 2006 году программа SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) задумывалась как "временное решение для стратегических авиаперевозок", так переводится английская аббревиатура. Разработанные в СССР "Антоновы" оказались дешевым и востребованным перевозчиком для крупногабаритных и особо тяжелых грузов стран НАТО - вертолетов или бронетехники.

Ан-124 при погрузке техники для отправки в Мали, февраль 2018 года

Поскольку новые военно-транспортные самолеты Airbus А400М поступают в ВВС стран НАТО с задержками, а по грузоподъемности уступают "Русланам" в 3-4 раза, контракт продлевали, а слово "временный" (interim) в названии заменили на "международный" (international).

"Это идеальный самолет для наших потребностей, - объясняет Домрёзе, бывший главком Объединенными силами НАТО в Брюнсуме (Нидерланды). - Когда нужно было быстро отправить куда-то большой контингент, как в Мали на Западе Африки, где была развернута миссия ООН, мы с удовольствием пользовались услугами "Антоновых".

Конец российско-украинского проекта

Изначально проект был совместным, российско-украинским. С украинской стороны в нем принимала участие авиакомпания "Авиалинии Антонова", часть госкомпании "Антонов" - разработчика и владельца нескольких самолетов. "Антонов" в свою очередь входит в госконцерн "Укроборонпром". Проект был взаимовыгодным: украинцы помогали россиянам продлить срок эксплуатации самолетов, получая из РФ, где раньше строили "Русланы", запчасти, и пользуясь связями на международном рынке.

После аннексии Крыма в 2014 году Украина свернула сотрудничество с Россией во многих сферах, в том числе - в авиации, но SALIS это не сразу коснулось. Лишь спустя два года украинская сторона вышла из зарегистрированной в Лейпциге совместной фирмы, основав там же свою. Нынешний двухгодичный контракт с НАТО на 2017 и 2018 годы россияне и украинцы выполняют уже отдельно.

Шанс для "Антонова"

Смогут ли теперь украинцы занять место россиян? Киев уже просигнализировал о таком желании на прошедшем в конце апреля в Берлине авиасалоне ILA-2018. "Антонов" анонсировал готовность продолжить выполнение стратегических перевозок по программе SALIS и обеспечить необходимое для этого количество самолетов", - сообщили DW в пресс-службе госпредприятия.

Ан-124 компании "Волга-Днепр" (фото из архива)

У российской компании "Волга-Днепр" 12 самолетов Ан-124 "Руслан" против семи у "Авиалиний Антонова". Но, с другой стороны, помимо авторских прав разработчика, у украинцев есть дополнительный козырь - самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", созданный в свое время для перевозки советского космического корабля "Буран".

"Как показывает опыт ГП "Антонов" в SALIS начиная с 2006 года, такого парка (семь "Русланов" плюс "Мрия") достаточно для выполнения обязательств по программе", - заявили в пресс-службе предприятия. И добавили, что у компании есть еще Ан-22 "Антей", грузоподъемностью 60 тонн. Все эти транспортники - наследство СССР. Несмотря на постоянную модернизацию, их ресурс в долгосрочной перспективе будет выработан. Производить новые такие машины сейчас не могут ни Россия, ни Украина.

Цена вопроса для "Антонова" и НАТО

Возможно, "Авиалинии Антонова" действительно смогут в одиночку обслуживать НАТО, поскольку потребности альянса и количество стран-участниц программы SALIS снижаются. Когда проект стартовал, в нем принимали участие более полутора десятков стран НАТО и ЕС. Сейчас их осталось десять: Германия, Франция, Бельгия, Чехия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

О том, собираются ли "Авиалинии Антонова" в случае заключения нового контракта на 2019 год повышать стоимость своих услуг для НАТО, в компании не распространяются, ссылаясь на коммерческую тайну. В немецких СМИ прошла информация, что по нынешнему контракту украинцы запросили гораздо более высокую цену, чем россияне - чуть ли не в полтора-два раза. В пресс-службе "Антонова" сказали, что "эта информация не соответствует действительности".

А в Минобороны Германии сообщили, что "обобщенное сравнение невозможно", но уровень "операционных постоянных расходов" за летный час у россиян был ниже, чем у украинцев, точнее - у их дочерних немецких компаний. Но к этим постоянным расходам добавляются переменные, такие, как на обслуживание самолетов, топливо или проживание экипажа. По данным Минобороны, на выполнение нынешнего двухгодичного контракта по SALIS в бюджете заложено около 100 миллионов евро.

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