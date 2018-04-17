 СМИ сообщили о скорой самоликвидации группировки ETA | Новости из Германии о Европе | DW | 18.04.2018
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Европа

СМИ сообщили о скорой самоликвидации группировки ETA

Объявление об окончательной ликвидации баскской сепаратистской группировки ETA ожидается в первые выходные мая. В 2011 году ETA заявила о прекращении боевых действий.

Граффити ETA, Испания, 2011 год

Граффити ETA, Испания, 2011 год

Баскская сепаратистская группировка ETA намерена объявить об окончательном самороспуске в ближайшие недели. Об этом в среду, 18 апреля, сообщило местный телевещатель ETB. Газета Gara в феврале 2018 года сообщила, что ETA вынесет на голосование среди своих членов вопрос о необходимости самороспуска к лету. Объявление об окончательной ликвидации группировки ожидается в первые выходные мая.

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События в Каталонии оживили деятельность сепаратистских движений и в других регионах Испании. О каких силах идет речь и насколько они влиятельны, объясняет DW. (25.10.2017)

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Одновременно с этим 18 апреля Верховный суд Испании оставил в силе вынесенный в 2017 году 535-летний тюремный срок для двух активистов ETA. Двое фигурантов дела, 38-летний Родригес и 40-летний Жаунарена, были осуждены за сорок пять попыток "террористических убийств". В 2005 году боевики заложили взрывчатку в багажник автомобиля. В результате последовавшего взрыва десятки человек были ранены, большинство из них получили повреждения слуха.

Группировка ETA была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами. За время своей деятельности, которая длилась почти полвека, ETA убила более 850 человек. Так и не достигнутой целью сепаратистов было создание баскское государство, которое располагалось бы на территории северной Испании и юго-западной Франции. В 2011 году группировка объявила о прекращении боевых действий и сдала оружие.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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