 СМИ сообщили о разрушении ядерного полигона в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

СМИ сообщили о разрушении ядерного полигона в КНДР

Власти КНДР рассматривают этот шаг как жест доброй воли перед встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа, намеченной на 12 июня.

Ядерный полигон Пунгери в КНДР

Ядерный полигон "Пунгери" в КНДР

Северная Корея разрушила расположенный на северо-востоке  ядерный полигон "Пунгери". Об этом в четверг, 24 мая, сообщили иностранные журналисты, которым власти КНДР  специального для этого разрешили въезд в страну. Журналист Sky News Том Чешир сообщил об "огромном взрыве". По данным южнокорейского агентства Yonhap, в течение дня был произведен ряд взрывов.

Контекст

Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде. (23.05.2018)

Было бы большой ошибкой считать, что лидер Северной Кореи может переиграть Трампа, заявил вице-президент США Майк Пенс. (22.05.2018)

Этим символическим шагом власти КНДР намерены продемонстрировать готовность к деэскалации перед встречей Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 12 июня в Сингапуре. 

Эксперты сомневаются в том, что ликвидация полигона действительно является жестом доброй воли со стороны Пхеньяна, отмечает агентство AFP. Как установили китайские геологи, во время подземных ядерных испытаний полигон был поврежден и сейчас невозможен для эксплуатации. Эксперты также не исключают, что уровень радиации в районе полигона сильно повышен.

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


 

Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

Cекрет Ким Чен Ына

Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Туристический рай в Северной Корее: отдых под звук ракетных испытаний  

Историческая встреча лидеров двух Корей  

Cекрет Ким Чен Ына  

Также по теме

Nordkorea Abbau von Atomtestgelände Punggye-ri

КНДР допустит зарубежных журналистов на ликвидацию ядерного полигона 22.05.2018

Власти КНДР намерены разрушить испытательный полигон ядерного оружия "Пунгери" с 23 по 25 мая. Этот символический шаг призван продемонстрировать готовность Пхеньяна к отказу от ядерной программы.

Nordkorea Abbau von Atomtestgelände Punggye-ri

КНДР допустила южнокорейских журналистов на ликвидацию ядерного полигона 23.05.2018

Северная Корея приняла список с именами восьми представителей южнокорейских СМИ. Ранее в КНДР прибыли журналисты США, Китая, Великобритании и РФ, а репортерам из Южной Кореи отказали в визе.

Nordkorea - südkoreanische Journalisten dürfen einreisen

Иностранные репортеры отбыли к ядерному полигону в КНДР 23.05.2018

Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес  

Следствие: MH17 был сбит ракетой "Бука" армии РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно