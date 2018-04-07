СМИ сообщили о прибытии к берегам Сирии ракетного эсминца США

По меньшей мере один ракетный эсминец ВМС США направлен к побережью Сирии после совещания Совета национальной безопасности в Белом доме 9 апреля, посвященного предполагаемой химической атаке в сирийской Думе. Эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами Tomahawk на борту был переброшен от кипрского порта Ларнака на расстояние в 100 км от сирийского порта Тартус, в котором располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщила во вторник, 10 апреля, турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, к американскому эсминцу не менее четырех раз приближались российские военные самолеты. Американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что USS Donald Cook находится на востоке Средиземного моря в месте, из которого он может нанести удар по любой точке Сирии. Кроме того, в ближайшие несколько дней в регион может прибыть еще один эсминец, USS Porter, пишет WSJ со ссылкой на неназванные военные источники.

Трамп пообещал принять решение в ближайшие два дня

После совещания в Белом доме по предполагаемой химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп пообещал прояснить ситуацию и принять решение в 24-48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он, пообещав, что все виновные заплатят за свои действия.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 60 и пострадали около 1000 человек.

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