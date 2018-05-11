 СМИ назвали имя парижского террориста | Новости из Германии о Европе | DW | 13.05.2018
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Европа

СМИ назвали имя парижского террориста

Представитель правительства Франции сообщил, что убийца, напавший с ножом на людей неподалеку от здания парижской оперы, приехал из Чечни и в 2010 году получил французский паспорт.

Недалеко от места нападения в Париже, ночь на 13 мая 2018 г.

Недалеко от места нападения в Париже, ночь на 13 мая 2018 г.

Совершивший нападение в Париже мужчина родился в Чечне в 1997 году, в детстве переехал во Францию и в 2010 году вместе со своей матерью получил гражданство этой страны. Об этом сообщил представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в интервью французским СМИ в воскресенье, 13 мая.

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По информации телеканала France 2 и информагентства AFP, застреленного полицейским нападавшего звали Хамзат Азимов. Он вырос в Страсбурге на востоке Франции, где, по словам источника AFP, проживают много беженцев из Чечни.

Собеседник агентства также сообщил, что Азимов был включен в два основных списка потенциальных террористов, созданных французскими правоохранительными органами. Как пояснил Бенжамен Гриво, Азимов состоял в одном из этих списков с 2016 года.

Один убит, четверо ранены

Накануне в Париже около 21.30 по местному времени мужчина совершил нападение с ножом, убив 29-летнего прохожего. Он также ранил еще четверых человек, их жизни вне опасности. Инцидент произошел на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. Родители Хамзата взяты под стражу, в доме его семьи на севере Парижа прошли обыски.

По заявлениям прокуратуры, основанных на данных свидетелей, во время атаки нападавший кричал "Аллах акбар". Террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что нападение в столице Франции совершил якобы один из ее "солдат".

Париж в последние годы неоднократно становился целью нападения террористов, преимущественно исламистов. Начиная с 2005 года здесь в результате терактов погибло уже более 240 человек.

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