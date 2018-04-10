Смартфон на работе: что можно немцам

DW выяснила, как в немецком офисе относятся к мобильным телефонам и в каких случаях из-за смартфона можно попасть в суд.
Отправить несколько сообщений в мессенджере, проверить личную почту, посмотреть прогноз погоды, - на эти действия уходит несколько минут, но они отвлекают от работы. Можно ли в немецких офисах пользоваться мобильниками и действительно ли смартфоны мешают сосредоточиться?
Где запрещены смартфоны
Самая известная история в Германии, когда работник слишком часто отвлекался на мобильный телефон, закончилась трагично: в феврале 2016 года в Баварии по вине диспетчера столкнулись два пассажирских поезда. Позже выяснилось, что специалист не мог сосредоточиться на своем деле, так как около 70 процентов рабочего времени он тратил на игры. Геймер потерял концентрацию и в последний момент дал машинистам неверные указания. Использование смартфонов в диспетчерской было запрещено, и за нарушение этих правил, которые привели к катастрофе под Бад-Айблингом, его приговорили к 3,5 годам тюрьмы.
Другой случай, когда смартфон довел до суда, произошел раньше - в 2010 году. Сотрудник дома престарелых постоянно отвлекался на мобильный телефон, и начальник запретил ему пользоваться гаджетом. Работник обратился в окружной суд по трудовым спорам в Майнце из-за нарушения своих прав. Однако дело разрешилось не в его пользу: судьи сочли, что работодатель может запрещать своим коллегам доставать телефон на работе.
Немецкое законодательство о мобильниках
По закону руководители немецких фирм вправе решать самостоятельно, когда и как их подчиненные могут пользоваться мобильными телефонами. Если это никак не регламентировано письменно, например, не указано в правилах компании или трудовом договоре, сотрудники могут смело доставать гаджеты. Однако непрерывное увлечение мобильником может стать причиной увольнения: начальник имеет право сделать это после первого предупреждения.
Ввести полный запрет на смартфоны можно, но только на их использование в офисе. Если работодатель не разрешит приносить с собой мобильники, это будет считаться нарушением интересов подчиненных. Конечно, есть и исключения: в случаях, когда смартфоны способны сбить показания чувствительных приборов или помешать производственным процессам.
Что касается обычной офисной работы, эксперты немецкого портала о карьере в Германии Karrierebibel во время совещаний не рекомендуют класть телефон на стол, так как это будет отвлекать ваших коллег. Речь идет даже о служебных смартфонах. Тем не менее, четверо из десяти опрошенных сотрудников немецких компаний признались, что пользуются мобильником в личных целях в ходе переговоров.
Смартфоны отвлекают от работы
Ученые Ульмского университета (Universität Ulm) вместе с психологами из Лондона исследуют влияние смартфонов на продуктивность сотрудников в офисе. В их эксперименте 2017 года участвовали 262 добровольца. Оказалось, что зависимые от мобильных телефонов люди не могут сосредоточиться и хуже выполняют свою работу. Два с половиной часа - самый большой промежуток времени, когда участники эксперимента не брали в руки смартфон. Неважно, приходило ли новое сообщение или они проверяли смартфон по привычке.
Работники отвлекаются не просто так: по мнению исследователей, это результат стресса и перенапряжения. В среднем в офисе и в свободное время испытуемые пользовались телефоном более 160 минут в день или 19 часов в неделю, - сказано в выводах профессора Кристиана Монтага (Christian Montag). Немецкий ученый утверждает, что мы недооцениваем время, которое каждый день тратим на гаджеты.
Монтаг уверен, что в моменты, когда нам необходимо сконцентрироваться, стоит держать телефон подальше и вообще перестать воспринимать смартфон как помощник в повседневной жизни. Часто проверяете время? Наденьте наручные часы. Нужно рано вставать? Поставьте рядом с кроватью аналоговый будильник.
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