 Следствие: MH17 был сбит ракетой ″Бука″ армии РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Следствие: MH17 был сбит ракетой "Бука" армии РФ

Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи.

Место крушения рейса MH17 в Донбассе

Место крушения рейса MH17 в Донбассе

Установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, принадлежала российским вооруженным силам. Об этом заявили представители Международной следственной группы на пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая. "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске, сообщил представитель нидерландской полиции Вилберт Паулиссен.

Контекст

По данным журналистов, военнослужащим с позывным "Дельфин", фигурирующим в перехваченных разговорах, является российский генерал-полковник Николай Ткачев. (08.12.2017)

В Нидерландах примут закон, позволяющий судить любых фигурантов дела о крушении MH17. Процесс пройдет в окружном суде Гааги. (22.03.2018)

По данным следствия, ракета была произведена в 1986 году на заводе в Долгопрудном в Московской области. Следователи призвали всех, кто может знать, в какую часть была поставлена эта ракета, сообщить об этом на условиях полной конфиденциальности.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.

Смотрите также: 

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов



Смотреть видео 00:59
Now live
00:59 мин

В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах крушения MH17 (17.07.2017)

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах крушения MH17 (17.07.2017)  

Также по теме

Ukraine Absturzort der MH17

Bellingcat подтвердила вывод о причастности российского "Бука" к крушению MH17 17.07.2017

В обобщающем докладе к 3-летию катастрофы эксперты Bellingcat назвали "Бук" номер 332 вооруженных сил РФ единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing рейса MH17.

Ukraine Absturzort der MH17

Bellingcat считает новое фото "Бука" доказательством причастности РФ к крушению MH17 20.10.2017

После публикации снимка "Бука" в Макеевке "не может быть сомнений" в том, что самолет сбили из российского ЗРК, убеждены в Bellingcat.

Niederlande Report über MH17 präsentiert

MH17 был сбит ''Буком'' из РФ - данные международного следствия (видео) 28.09.2016

Малайзийский лайнер, следовавший рейсом MH17, был сбит "Буком". Ракета была запущена с подконтрольной сепаратистам территории. К таким выводам пришли эксперты международной следственной группы.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес  

Следствие: MH17 был сбит ракетой "Бука" армии РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно