Следствие: MH17 был сбит ракетой "Бука" армии РФ  

Установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, принадлежала российским вооруженным силам. Об этом заявили представители Международной следственной группы на пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая. "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске, сообщил представитель нидерландской полиции Вилберт Паулиссен.

По данным следствия, ракета была произведена в 1986 году на заводе в Долгопрудном в Московской области. Следователи призвали всех, кто может знать, в какую часть была поставлена эта ракета, сообщить об этом на условиях полной конфиденциальности.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.

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