Следствие: MH17 был сбит "Буком" армии РФ

Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи.
Установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, принадлежала российским вооруженным силам. Об этом заявили представители Международной следственной группы на пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая. "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске, сообщил представитель нидерландской полиции Вилберт Паулиссен.
По данным следствия, ракета была произведена в 1986 году на заводе в Долгопрудном в Московской области. Следователи призвали всех, кто может знать, в какую часть была поставлена эта ракета, сообщить об этом на условиях полной конфиденциальности.
Европейский Союз ждет содействия России в расследовании трагедии
Москва должна внести свой вклад в расследование обстоятельств крушения "Боинга" рейса MH17, заявила в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Европейский союз полностью поддерживает работу этого совместного коллектива по расследованию случая со сбитым самолетом рейса MH17 четыре года назад, - сказала Майя Коcьянчич на брифинге в Брюсселе. - Совместная следственная группа нуждается в поддержке международного сообщества".
Москва отвергает обвинения следственной комиссии
Российские военные в чевтерг заявили, что "Боинг" сбит ракетой, запущенной с территории, подконтрольной Украине. Как утверждается в заявлении Минобороны РФ, "голландскими исследователями не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов".
Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.
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