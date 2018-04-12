 Следствие просит продлить домашний арест Серебренникова | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2018
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Россия

Следствие просит продлить домашний арест Серебренникова

Новая картина режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" вошла в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следственных органов о продлении до 19 июля срока домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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По ее словам, аналогичные ходатайства поступили по поводу содержащегося под стражей экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и находящегося под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Кроме того, в суд поступили ходатайства о продлении домашнего ареста до 23 мая бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и до 24 мая - экс-генпродюсеру АНО Юрию Итину, добавила пресс-секретарь суда. Дата и время слушаний по поводу продления сроков домашнего ареста Серебренникову пока не определены. 

"Лето" в Каннах

Между тем 12 апреля стало известно, что новая картина Серебренникова "Лето" вошла в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая. "Мы пригласим Кирилла Серебренникова представить фильм", - отметил директор смотра Тьерри Фремо.

Серебренников был задержан задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма "Лето" и этапирован в Москву. 23 августа Басманный суд отправил режиссера под домашний арест. Фильм "Лето" он монтировал, находясь под арестом. 

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. Причем, если в момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, то в январе 2018 года Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла вдвое - до 133 млн рублей. Откуда взялась такая сумма, следователи не объяснили. Срок ареста Серебренникова и других фигурантов дела ранее был продлен до 19 апреля.

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    Автор: Элла Володина


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