Следствие обнаружило террористический след в нападении в Париже

В результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены 8. Об этом поздно вечером в субботу, 12 мая, сообщил французский телеканал BFM. По данным агентства AFP, ранены 4 человека. Также убит сам нападавший, его застрелил патрульный полицейский, который оказался неподалеку от места преступления.

Расследованием занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры. По данным следствия, во время атаки нападавший кричал "Аллаху акбар".

Нападение произошло около 21.30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. В настоящий момент район оцеплен полицией.

"Я приветствую быструю реакцию и хладнокровие полиции, которая нейтрализовала нападавшего", - написал в своем Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего прохожего и пострадавшим при нападении. По его словам, "Франция вновь платит кровью, но ни пяди не уступает врагам свободы".

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