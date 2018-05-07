 Следствие вновь просит смягчить Малобродскому меру пресечения | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2018
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Россия

Следствие вновь просит смягчить Малобродскому меру пресечения

Ранее суд в Москве уже отклонил ходатайство об отправке экс-директора "Гоголь-центра" под домашний арест. СКР тогда ссылался на возраст обвиняемого и решение ЕСПЧ.

Экс-глава Гоголь-центра Алексей Малобродский в суде (фото из архива)

Экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский в суде (фото из архива)

Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный суд Москвы с просьбой перевести под домашний арест бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Заседание о рассмотрении ходатайства состоится 10 мая, сообщила представитель Басманного суда Москвы в понедельник, 7 мая.

Контекст

Борис Хлебников - специальный гость кинофестиваля goEast в Висбадене. В интервью DW режиссер рассказал об успехе "Аритмии", Серебренникове, госденьгах и Крыме. (21.04.2018)

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Решение будет принято 18 апреля. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи. (17.04.2018)

В конце апреля суд не удовлетворил первую просьбу следствия об освобождении Малобродского из-под стражи и переводе под домашний арест. Судья Евгения Николаева заявила, что суд не усматривает оснований для отмены меры пресечения или ее изменения на более мягкую. Суд счел, что окончание расследования не может быть таким основанием и что Малобродский может скрыться, чтобы избежать возможного наказания по итогу рассмотрения его дела по существу. Таким образом, он останется в СИЗО до 19 июня.

Следствие просило о переводе 60-летнего обвиняемого под домашний арест, сославшись на его возраст и состояние здоровья, а также на решение Европейского суда по правам человека, который счел содержание Малобродского под стражей необоснованным.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. По версии следствия, ущерб по делу составляет 68 миллионов рублей.

Кроме Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова по делу проходят директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. 18 апреля суд оставил Серебренникова и Апфельбаум под домашним арестом до 19 июля, а Итина - до 24 мая.

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    Автор: Элла Володина


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Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России?

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