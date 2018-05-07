Следствие вновь просит смягчить Малобродскому меру пресечения

Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный суд Москвы с просьбой перевести под домашний арест бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Заседание о рассмотрении ходатайства состоится 10 мая, сообщила представитель Басманного суда Москвы в понедельник, 7 мая.

В конце апреля суд не удовлетворил первую просьбу следствия об освобождении Малобродского из-под стражи и переводе под домашний арест. Судья Евгения Николаева заявила, что суд не усматривает оснований для отмены меры пресечения или ее изменения на более мягкую. Суд счел, что окончание расследования не может быть таким основанием и что Малобродский может скрыться, чтобы избежать возможного наказания по итогу рассмотрения его дела по существу. Таким образом, он останется в СИЗО до 19 июня.

Следствие просило о переводе 60-летнего обвиняемого под домашний арест, сославшись на его возраст и состояние здоровья, а также на решение Европейского суда по правам человека, который счел содержание Малобродского под стражей необоснованным.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. По версии следствия, ущерб по делу составляет 68 миллионов рублей.

Кроме Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова по делу проходят директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. 18 апреля суд оставил Серебренникова и Апфельбаум под домашним арестом до 19 июля, а Итина - до 24 мая.

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