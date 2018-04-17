СК Беларуси: рядового Коржича довели до суицида

Заявление о завершении расследования уголовного дела по факту гибели рядового Александра Коржича, которое 19 апреля, сделал начальник главного следственного управления СК Олег Шандарович, порождает вопросы, передает корреспондент DW из Минска. Следствие пришло к выводу, что Коржича довели до самоубийства. Между тем, СК не дает внятного ответа на вопрос, как вывод следствия о суициде сообразуется с обстоятельствами, при которых было найдено тело солдата, со связанными ногами и с майкой на голове.
3 октября 2017 года солдат срочной службы Александр Коржич был найден повешенным в петле из брючного ремня в подвале медицинской роты 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) в Печах.
Кто виновен в гибели солдата?
По данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено трое военнослужащих срочной службы из числа сержантского состава, проходивших военную службу совместно с рядовым Коржичем Вину обвиняемые признали частично. В отношении командира роты и старшины роты следствие продолжается. Также продолжается расследование уголовных дел еще в отношении 12 фигурантов.
Действия обвиняемых по делу Коржича следствие квалифицирует по ч.3 ст.455 УК РБ (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия). Как поясняют в СК, выбор статьи УК "связан с тем, что являясь по отношению к рядовому Коржичу Александру начальниками, т.е. должностными лицами, обвиняемые, систематически превышая власть, совершали в отношении него противоправные действия, повлекшие тяжкие последствия - его самоубийство". Статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Родственники и правозащитники сомневаются в правдоподобности выводов следствия
"Как белорусский правозащитник, отец четырех сыновей, - двое из которых отслужили армию, а двоим еще это только предстоит, - я могу только повторить все, что сказала сегодня в интервью разным СМИ мама Александра Коржича. Как, ну как мог солдат повеситься со связанными ногами и майкой на голове?" - сказал в интервью DW Леонид Судаленко.
Он напомнил, что является автором опубликованной на сайте zvarot.by петиции "Останови произвол в армии - протестуй против дедовщины!" с требованием отставки главы Минобороны РБ, которую подписали более одиннадцати с половиной тысяч человек. Указанные в петиции факты противоречат выводам СК.
Так как, сообщают в Следственном комитете, по заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием веса собственного тела, каких либо других прижизненных телесных повреждений на труппе потерпевшего не обнаружено, "не установлено ни мотивов, ни самой возможности совершения убийства рядового Коржича".
В петиции же говорится о том, что сотрудник бюро ритуальных услуг, переодевавший Коржича перед похоронами, "сразу обратил внимание на гематомы на лбу, в паху и на животе". Об этом же корреспонденту DW заявили родственники и друзья Коржича.
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Автор: Михаил Бушуев