 СКР решил перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2018
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Россия

СКР решил перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест

Следствие приняло во внимание возраст и состояние здоровья экс-главы "Гоголь-центра". Ранее домашний арест был продлен трем фигурантам по делу "Седьмой студии".

Экс-глава Гоголь-центра Алексей Малобродский в суде (фото из архива)

Экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский в суде (фото из архива)

Следственный комитет России (СКР) принял решение перевести под домашний арест из СИЗО бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который был арестован по делу "Седьмой студии". Об этом в среду, 25 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Решение принято "с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств", отметила представитель СКР.  Ходатайство направлено в Басманный районный суд Москвы.

Следствие приняло во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщила адвокат экс-главы "Гоголь-центра" Ксения Карпинская. Ранее ЕСПЧ счел содержание Малобродского под стражей необоснованным.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. По версии следствия, ущерб по делу составляет 68 млн рублей.

Контекст

История с Кириллом Серебренниковым свидетельствует о том, что искусство в России - это всегда борьба за свободу и будущее страны, считает московский обозреватель DW Миодраг Шорич. (26.08.2017)

Басманный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову и другим участникам дела "Седьмой студии". Корреспондент DW побывал на судебном заседании. (18.04.2018)

По делу, кроме Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, проходят директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ)  Софья Апфельбаум. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием.

В среду, 18 апреля, Басманный суд Москвы оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 июля. Домашний арест Юрия Итина продлен до 24 мая, Софьи Апфельбаум - до 19 июля. Ранее, 15 апреля, Серебренникову была присуждена театральная премия "Золотая маска".

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    Автор: Ксения Сафронова


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